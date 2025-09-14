ঠাকুরগাঁওয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন

ঠাকুরগাঁওয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন
তারুণ্যের উৎসব ও নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ঠাকুরগাঁওয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এর শুভ উদ্বোধন হয়েছে।
রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর আয়োজনে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস্ মাঠে এ ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।
টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর সদস্য শরিফুল ইসলাম শরীফ।
জনপ্রিয় ফুটবল খেলা উপভোগ করতে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসেন তরুণ তরুণী সহ বয়স্করা।
এ সময় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয় খেলার মাঠ।
জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রাথমিক রাউন্ডে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেন ঠাকুরগাঁও জেলা বনাম দিনাজপুর জেলা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী, সুগার মিলস লিমিটেড ঠাকুরগাঁওয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহজাহান কবীর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান হান্নুসহ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গ।
খেলায় দু’পক্ষের লড়াই শেষে ৩-৩ গোলে দিনাজপুর জেলা ও ঠাকুরগাঁও জেলার মধ্যে ড্র হয়। দিনাজপুর জেলার পক্ষ থেকে হ্যাট্রিক করেন সাগর।
