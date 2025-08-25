ঠাকুরগাঁওয়ে বালিয়ায় ১৫ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণ, স্বস্তিতে হতদরিদ্র পরিবার

মামুনুর রশিদ মামুন, ঠাকুরগাঁও | আগস্ট ২৫, ২০২৫

ঠাকুরগাঁওয়ে খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্বল্পমূল্যে চাউল বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগষ্ট) দুপুরে সদর উপজেলার ৫ নং বালিয়া ইউনিয়নের ডিলার আব্দুল গফফার গফুর এর তত্ত্বাবধায়নে ইউনিয়নের তালিকাভুক্ত ৬৯০ এর মধ্যে ১৮৩ জন কার্ডধারী পরিবার গুলোর মাঝে চাল বিতরণ করা হয়।

প্রতিটি পরিবারকে ৩০ কেজি করে চাল দেয়া হয়। আর প্রতিকেজি চালের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ১৫ টাকা।

চাল বিতরণ কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

তারা জানান, সরকারের এই উদ্যোগে অসহায় ও নিম্ন আয়ের মানুষরা অনেকটা স্বস্তি পাচ্ছেন। বাজারে চালের দাম দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের জন্য তিন বেলা খাবার জোগাড় করাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। সেখানে সরকারিভাবে ১৫ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণ হওয়ায় তাদের জীবনে স্বস্তি ফিরবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

চাল নিতে আসা একাধিক কার্ডধারী নারী-পুরুষ জানান, ১৫ টাকা কেজি দরে চাল পাওয়ায় তাদের সংসারের ব্যয়ভার অনেকটা হালকা হবে। বিশেষ করে যারা দিনমজুর বা প্রান্তিক কৃষক, তাদের জন্য এ কর্মসূচি আশীর্বাদস্বরূপ।

ডিলার আব্দুল গফফার গফুর বলেন, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক নিয়মে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কার্ডধারী পরিবারের হাতে চাল পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। যাতে কোনো প্রকার অনিয়ম বা ভোগান্তি না হয়, সে ব্যাপারে তিনি সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছেন।

এদিকে স্থানীয়রা জানান, এ ধরনের কর্মসূচি নিয়মিতভাবে চালু থাকলে হতদরিদ্র পরিবারগুলো অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারবে।

