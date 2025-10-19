ঠাকুরগাঁর পীরগঞ্জে সেনুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনে নিবন্ধন শুরু

ঠাকুরগাঁর পীরগঞ্জে সেনুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনে নিবন্ধন শুরু
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৫ নং সেনুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন উৎসব হতে যাচ্ছে আগামী ডিসেম্বরের ২৬ ও ২৭ তারিখ।
এতে অংশ নিতে আগ্রহীদের জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিদ্যালয় মাঠে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহ্ মোহাম্মদ জুলিয়াস জামানের সভাপতিত্বে শতবর্ষ উদযাপন পরিষদের এক সভার মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়।স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ ও সাংবাদিক প্রতিনিধিগণ বেলুন উড়িয়ে রেজিস্ট্রেশনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন, এর আগে জাতীয় পতাকা ও শত বর্ষের পতাকা উত্তোলন করা হয়।
শতবর্ষ উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক মনজুরুল আলমের সঞ্চালনায় এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (প্যানেল) আব্দুল মজিদ, সাবেক চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান, অত্র বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী আমিনুল হক, প্রভাষক,
রিভারভিউ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ ঠাকুরগাঁও।
অত্র বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মো:আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রধান শিক্ষক, বোলদিয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়।বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুল মাজেদ,শতবর্ষ উদযাপন পরিষদের অর্থ সম্পাদক রিপন আলী সবুজ, সহ আরো অনেকে।
বক্তারা বলেন, সেনুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সাবেক ছাত্র-ছাত্রী ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হলো।
এ রেজিস্ট্রেশনে ছবি সম্বলিত যে ম্যাগাজিন হবে তা সাবেক ও বর্তমান এবং আগামী দিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের স্মরণীয় হয়ে থাকবে,১০০টি বৃক্ষ রোপন করা হবে,সাবেক শিক্ষক-কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা,শিক্ষাবৃত্তি চালুকরন ও বিভিন্ন সৃজনশীল সাংস্কৃতিক আয়োজন থাকবে।
এতে বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালবাসার সেতুবন্ধন তৈরি হবে। পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করে শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত ও মিলন মেলায় পরিণত করার জন্য সবাইকে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে।
বক্তব্য শেষে শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান সফল করতে সব বর্তমান ও সাবেক ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়।
নিবন্ধন কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পীরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এন কে রানা,বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি আইনুল হক, আলহাজ্ব আইনুল হক, আলহাজ্ব আবু হোসেন, মাসুদুল হক, মেম্বার ৬ নং ওয়ার্ড,ইবনে সাদেক বাদল,কামরুজ্জামান, পূর্ণ চন্দ্র শীল, ডাক্তার দুলাল হোসেন।
নবাব হোসেন, জামাল উদ্দিন, মানিক, সাবেক মেম্বার আলী হোসেন ডাকো, সাবেক মেম্বার আবেদ আলি,আনিসুর রহমান, শফিকুল ইসলাম।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শতবর্ষ উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব শাহিনুর, সদস্য দুলাল, রবিউল, সুমন আলী, মুরসালিন,রনি, আফজাল, লাবু সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য শতবর্ষ উদযাপন উৎসব আগামী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন চলবে ১৫ অক্টোবর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
