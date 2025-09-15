ডাঃ মাহমুদুল হাসান (পলাশ) ব্যাংককে স্পাইন রিজিওনাল কনফারেন্সে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন

শেখ মাহমুদুল হাসান, কলারোয়া (সাতক্ষীরা) | সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫

আন্তর্জাতিক মঞ্চে পদচারণা খুলনা মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক (স্পাইন সার্জারি) এবং সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজে সংযুক্ত কর্মরত ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হাসান (পলাশ) আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত স্পাইন রিজিওনাল কনফারেন্সে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। একই সঙ্গে তিনি সেখানে অ্যাডভান্স কোর্স অন এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি সম্পন্ন করবেন।

অর্জন ও প্রশিক্ষণ
ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হাসান (পলাশ) ইতোমধ্যে বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য

AO Spine Fellowship ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, সিঙ্গাপুর (মে ২০২৪)

Endoscopic Spine Fellowship Ain Hospital, দক্ষিণ কোরিয়া (আগস্ট ২০২৪)

Endoscopic Spine Surgery Fellowship গঙ্গা হাসপাতাল ফর স্পেশাল সার্জারি, দিল্লী, ভারত (ডিসেম্বর ২০২৪)

Endoscopic Spine Surgery Cadaveric Course আহমেদাবাদ, গুজরাট, ভারত (২০২৩)

Spine Week Conference মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া (মে ২০২৩)

ASICON, মুম্বাই, ভারত (২০২৪)

AO Spine Basic Course গৌহাটি, আসাম, ভারত (২০২২)

APSS Conference কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া (২০২৫)

এছাড়াও তিনি দেশি-বিদেশি আরও নানা প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

লক্ষ্য ও ভিশন

গত ছয় বছর ধরে তিনি খুলনা বিভাগে স্পাইন সার্জারির প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রতিটি মেডিকেল কলেজে স্বতন্ত্র স্পাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার পরিবর্তে দেশে থেকেই উন্নত স্পাইন সার্জারির সুবিধা পাবেন।

সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্পাইন সার্জারির উন্নয়নে অবদান রাখার এই যাত্রায় সফলতার জন্য তিনি দেশবাসীর দোয়া ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।

স্বাস্থ্য, সাতক্ষীরা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সাতক্ষীরায় স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

সাতক্ষীরায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাতক্ষীরাবিস্তারিত

১২ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন

বাংলাদেশে টাইফয়েড জ্বরের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব রোধে আগামী ১২ অক্টোবর থেকেবিস্তারিত

সপ্তাহে ২ দিন হাসপাতালে যেতে পারবেন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা

সরকারি হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের অবাধ বিচরণের ওপর কড়াকড়ি আরোপবিস্তারিত

টাইফয়েড প্রতিরোধে ৭৩ হাজার শিশুকে টিকাদান প্রস্তুতি নেত্রকোনার দুর্গাপুর স্বাস্থ্য বিভাগের

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে শিশুদের টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদানবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় মেরুদণ্ডের জটিল অপারেশন সম্পন্ন

সাতক্ষীরার চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। শনিবার (২৩ আগস্ট)বিস্তারিত

সিন্ডিকেট রুখতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতের সিন্ডিকেটবিস্তারিত

সুস্থ সবল প্রজন্ম গড়ে তুলতেই হবে : প্রধান উপদেষ্টা

যতই চ্যালেঞ্জিং হোক, সুস্থ সবল প্রজন্ম গড়ে তুলতেই হবে বলেবিস্তারিত

৩ শর্তে পিতৃত্বকালীন ছুটি দেয়া যেতে পারে: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

তিন শর্তে চাকরিজীবী পুরুষদের পিতৃত্বকালীন ছুটি দেয়া যেতে পারে বলেবিস্তারিত

সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সাপের বিষ প্রতিষেধক ভ্যাকসিন রাখার নির্দেশ

দেশের সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সাপের বিষ প্রতিষেধক ভ্যাকসিন ‘অ্যান্টিভেনম’বিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে বিনামূল্যে চক্ষু শিবির

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জে, রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাক্তণ ছাত্র সমিতিরবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে টাইফয়েড ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলায় টাইফয়েড ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।বিস্তারিত

মাত্র ১২ টাকায় ডায়ালাইসিসের লক্ষ্যমাত্রা সরকারের : স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

ডায়ালাইসিসকে সহজলভ্য করতে সরকার সোনার বাংলা ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গেবিস্তারিত

দাম কমলো হার্টের রিংয়ের

হার্টের স্টেন্টের (রিং) দাম কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। রিংয়ের দাম একেকটিবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির প্লাস রক্তের বন্ধনে মানবতা সম্পন্ন হলো ব্যতিক্রমী রক্তের গ্রুপ নির্ণয়

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে রক্তের বন্ধনে মানবতা সম্পন্ন হলো ব্যতিক্রমী রক্তেরবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত রোগী এখন ঘরে ঘরে

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জে সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত রোগী এখন ঘরে ঘরে।বিস্তারিত

যবিপ্রবি ব্লাড ব্যাংকের ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদান ক্যাম্পেইন

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) স্বেচ্ছায় রক্তদানে নিবেদিত শিক্ষার্থীদেরবিস্তারিত