ডাঃ মাহমুদুল হাসান (পলাশ) ব্যাংককে স্পাইন রিজিওনাল কনফারেন্সে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন
আন্তর্জাতিক মঞ্চে পদচারণা খুলনা মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক (স্পাইন সার্জারি) এবং সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজে সংযুক্ত কর্মরত ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হাসান (পলাশ) আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত স্পাইন রিজিওনাল কনফারেন্সে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। একই সঙ্গে তিনি সেখানে অ্যাডভান্স কোর্স অন এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি সম্পন্ন করবেন।
অর্জন ও প্রশিক্ষণ
ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হাসান (পলাশ) ইতোমধ্যে বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য
AO Spine Fellowship ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, সিঙ্গাপুর (মে ২০২৪)
Endoscopic Spine Fellowship Ain Hospital, দক্ষিণ কোরিয়া (আগস্ট ২০২৪)
Endoscopic Spine Surgery Fellowship গঙ্গা হাসপাতাল ফর স্পেশাল সার্জারি, দিল্লী, ভারত (ডিসেম্বর ২০২৪)
Endoscopic Spine Surgery Cadaveric Course আহমেদাবাদ, গুজরাট, ভারত (২০২৩)
Spine Week Conference মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া (মে ২০২৩)
ASICON, মুম্বাই, ভারত (২০২৪)
AO Spine Basic Course গৌহাটি, আসাম, ভারত (২০২২)
APSS Conference কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া (২০২৫)
এছাড়াও তিনি দেশি-বিদেশি আরও নানা প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।
লক্ষ্য ও ভিশন
গত ছয় বছর ধরে তিনি খুলনা বিভাগে স্পাইন সার্জারির প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রতিটি মেডিকেল কলেজে স্বতন্ত্র স্পাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার পরিবর্তে দেশে থেকেই উন্নত স্পাইন সার্জারির সুবিধা পাবেন।
সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্পাইন সার্জারির উন্নয়নে অবদান রাখার এই যাত্রায় সফলতার জন্য তিনি দেশবাসীর দোয়া ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।
