ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবীদের ৭ দফা দাবিতে সাতক্ষীরায় মানববন্ধন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | আগস্ট ২৫, ২০২৫

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ সাতক্ষীরা জেলা শাখার আয়োজনে মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সংগ্রাম পরিষদের জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও নবজীবন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর সাবেক অধ্যক্ষ মো. রফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন আইডিইবি সাতক্ষীরা জেলা শাখার সভাপতি প্রকৌ. মো. আব্দুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক ও সহ: প্রকৌ. ইইডি এর এম এম এ জায়েদ বিন গফুর, সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সচিব প্রকৌ: প্রসেনজিৎ সাহা।

জেলা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ন সদস্য সচিব প্রকৌ. আনিসুর রহমান পলাশ, টিএসসিএর চীপ ইন্সট্রাকটর প্রকৌ. আব্দুল আলিম, সাতক্ষীরা সরকারি পলিটেকনিক জুনিয়র ইন্সট্রাকটর ইন: এর মো. মাহাবুব আলম, প্রকৌ. কামরুজ্জামান, প্রকৌ. তুষার কুমার রায়, পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপসহকারী প্রকৌ. আব্দুল আলিম প্রমুখ।

স্মারকলিপিতে সংগ্রাম পরিষদ ঘোষিত ৭ দফার দাবি হলো ১০ম গ্রেডভুক্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সমমান পদ বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের আলোকে শুধুমাত্র চার বছরে মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের (সার্ভেয়িং সহ সকল টেকনোলজি) জন্য সংরক্ষণ রাখা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী হতে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি ৫০% এ উন্নীত করা, যুগের চাহিদা অনুযায়ী ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের কারিকুলাম ইংরেজি ভার্সনে আধুনিকায়ন।

সকল পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট, টিএসসিতে ১:১২ অনুপাতে শিক্ষক শিক্ষার্থী বিবেচনায় শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণ, ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মক্ষেত্রের গুণগত মানোন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রমকে উদ্ধুদ্ধকরণে প্রকৌশল কর্মক্ষেত্রে ফিল্ড ও ডেস্ক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাজন, মেধার অপচয় রোধে প্রকৌশল ক্যাডার ব্যতিত অন্যান্য ক্যাডারে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের প্রবেশ আইন করে নিষিদ্ধ করা।

আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং টীম কনসেপ্ট অনুযায়ী ১:৫ অনুপাতে সকল প্রকৌশল সংস্থার জনবল কাঠামো প্রণয়ন এবং সকল প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সনদ ধারীদের ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়।

এসময় বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ অনান্য আইডিইবির নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মো. গোলাম মোস্তফা।

