ড. সাবরিনা রুবিনের কলমে শুভ্রদেব: এক সোনালী আত্মার গল্প

বিনোদন প্রতিবেদক | অক্টোবর ১০, ২০২৫

বাংলাদেশের সংগীত অঙ্গনের জনপ্রিয় শিল্পী শুভ্রদেবকে এবার দেখা যাচ্ছে এক লেখিকার চোখে। ইংরেজি সাহিত্যের লেখিকা ড. সাবরিনা রুবিন লিখেছেন তাঁর জীবনীভিত্তিক বই “A Golden Soul of Music”, যেখানে উঠে এসেছে শুভ্রদেবের শৈশব, সংগ্রাম, সাফল্য ও ব্যক্তিজীবনের নানা অধ্যায়।

সম্প্রতি প্রকাশিত বইটি এখন অ্যামাজনসহ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন বইয়ের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। বইটির সম্পাদনা করেছেন কবি নুরুল হক। এতে শুভ্রদেবের জীবনের অনেক অজানা দিক প্রকাশ পেয়েছে কৈশোরের সংগীতচর্চা, জনপ্রিয়তার উত্থান এবং এক সময় সংগীত থেকে দূরে থাকার অভিজ্ঞতা। লেখিকার বর্ণনায় সবকিছুই বাস্তব ও পাঠকসম্মতভাবে ধরা দিয়েছে।

সম্প্রতি ড. সাবরিনা রুবিনের কথায় একটি নতুন গানে কণ্ঠ দিয়ে শুভ্রদেব আবারও সংগীতে ফিরেছেন। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের সংগীত ও সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার কাজেও যুক্ত আছেন।

লেখিকা সাবরিনা রুবিন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত নাম। তাঁর লেখা বই বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, মালয়েশিয়া ও তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে সমাদৃত হয়েছে। তিনি কাজ করেছেন শিমুল মোস্তফা, হৈমন্তী শুক্লা, তানভীর তারেকসহ বহু গুণী শিল্পীর সঙ্গে।

“A Golden Soul of Music” শুধুমাত্র একজন শিল্পীর আত্মজীবনী নয়—এটি একজন মানুষের জীবনের সুরময় পথচলার প্রতিচ্ছবি। যেখানে পাঠক খুঁজে পাবেন ভালোবাসা, প্রেরণা ও এক আত্মার সোনালী দীপ্তি।

