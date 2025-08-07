তপশিল হলেই দেশে ফিরবেন তারেক রহমান

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | আগস্ট ৭, ২০২৫

নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা হলেই দেশে আসবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন তার পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির।

আগামী নির্বাচনে একাধিক আসনে তারেক রহমান ভোট করতে পারেন বলেও ইঙ্গিত দেন হুমায়ুন কবির। আর নির্বাচনে জয়ী হলে প্রথমবার সংসদে পা রাখবেন জিয়াপুত্র তারেক রহমান।

৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর ১/১১ ও আওয়ামী লীগের আমলে হওয়া সব মামলায় খালাস পান তারেক রহমান। এর পর থেকে অনেকের মনে প্রশ্ন, বাংলাদেশে কবে ফিরবেন তারেক রহমান?

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে ভাষণে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। এরপর আবারও সামনে এসেছে একই প্রশ্ন। সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ উল্লেখ না করলেও তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা জানান, তফসিল ঘোষণা হলেই দেশে আসবেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

২০০৮ সালের এক-এগারোর সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গ্রেপ্তার হন বিএনপির তৎকালীন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান। পরের বছর জামিন দিয়ে তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। পাড়ি দেন লন্ডন। শুরু হয় তারেক নির্বাসিত জীবন। এরপর কেটে গেছে ১৭ বছর।

এদিকে স্বামীর সঙ্গে লন্ডন পাড়ি দেন ডা. জুবাইদা রহমানও। সম্প্রতি শাশুড়ি খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেশে এসেছিলেন তিনি। আলোচনায় থাকা জুবাইদা রহমান সরাসরি রাজনীতিতে আসবেন কি না তা খোলাসা না করলেও জনগণের সঙ্গেই কাজ করবেন বলে জানান হুমায়ুন কবির।

