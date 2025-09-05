তারেক রহমানের দেয়া নতুন ঘর পেলো নেত্রকোনার দুর্গাপুরের শুক্কুরী বেগম

এস.এম রফিকুল ইসলাম রফিক, দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) | সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৫

নেত্রকোনার দুর্গাপুর পৌরসভার খুজিউড়া খালপাড় এলাকার হতদরিদ্র শুক্কুরী বেগম(৭০)। স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন অনেক আগেই। মেয়ে বিয়ে দেয়ার পর একা হয়ে গেছেন তিনি। জীবনের তাগিদে ভিক্ষাবৃত্তি করে খেয়ে না খেয়ে চলছিলো শুক্কুরী বেগম এর জীবন। ছোট একটি ঝুপড়ি ঘড় ছাড়া মাথা গোঁজার কোন ঠাই ছিলোনা তার। বৃষ্টি এলেই ঘরের মেঝেতে পানি পরে। দিনশেষে ওই ঝুপড়ি ঘরেই রাত্রিযাপন করতো তিনি।

শুক্কুরী বেগম’র এই দুরবস্থা দেখে এগিয়ে আসে বিএনপি‘র স্থানীয় নেতাকর্মীরা। সমস্ত খোঁজ নিয়ে বিষয়টি তুলে ধরেন দুর্গাপুর-কলমাকান্দার মানবিক নেতা, কেন্দ্রীয় বিএনপি‘র আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামালের কাছে। পরবর্তিতে বিএনপি‘র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে হতদরিদ্র শুক্কুরী বেগমকে একটি নতুন ঘর তৈরী করে দেয়ার সার্বিক ব্যাবস্থা হাতে নেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

এরই প্রেক্ষিতে আজ শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টায় স্থানীয় বিএনপি‘র নেতাকর্মী, গন্যমান্য ব্যক্তি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শুক্কুরী বেগমের হাতে একটি নতুন ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ জহিরুল আলম ভূইয়া, সহ:সভাপতি এম এ জিন্নাহ্, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক জামাল উদ্দীন মাস্টার, পৌর বিএনপি‘র সভাপতি আতাউর রহমান ফরিদ ও সাধারণ সম্পাদক মো. হারেজ গনি, বিএনপি নেতা বজলুর রহমান, রেজাউল করিম, মো. শাহ আলম, যুবদল নেতা খান আলী হোসেন, খান সুমন, আলিউল আজিম সহ বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের সকল ইউনিটের অসংখ নেত-াকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

