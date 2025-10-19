তিন পার্বত্য জেলার জুলাই জাতীয় সনদে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি-ইউপিডিএফ

চাইথোয়াই মারমা, খাগড়াছড়ি | অক্টোবর ১৯, ২০২৫

খাগড়াছড়ি রাংগামাটি বান্দরবান তিন পার্বত্য জেলার জুলাই জাতীয় সনদে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি বলে ইউপিডিএফ’র মন্তব্য করেছেন।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর সহসভাপতি নুতন কুমার চাকমা জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আকাঙক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি এবং এই সনদ রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংস্কারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও রাজনৈতিক ইচ্ছাপত্র ভিন্ন কিছু নয় বলে মন্তব্য করে বলেছেন, এ ধরনের অঙ্গীকার শাসকগোষ্ঠীভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলো হরহামেশা করে থাকে, কিন্তু নির্বাচনে জেতার পর বেমালুম ভুলে যায়।

গত শনিবার (১৮ই অক্টোবর ২০২৫) সংবাদ মাধ্যমে দেয়া এক বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতা উক্ত মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, ‘যে শোষণ ও নিপীড়নের ভিত্তির ওপর বাংলাদেশ রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছে, তাকে নামমাত্র ঘষামাজা বা সংস্কার করে জনগণের ভাগ্যের কোন মৌলিক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়।’

ঐকমত্য কমিশনের সাথে ইউপিডিএফের প্রথম দফা সংলাপের পর উগ্র সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠীর চাপে স্বৈরাচারী কায়দায় পুরো সংলাপ প্রক্রিয়া থেকে ইউপিডিএফ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বাদ দেয়ার ঘটনা স্মরণ করে তিনি বলেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে যে কোন গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রচেষ্টা বিফল হতে বাধ্য।’

জুলাই জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত অনেক সংস্কার প্রস্তাবের সাথে একমত হওয়া সত্তে¡ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মৌলিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন না হওয়ায় গত বছর জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী দল ইউপিডিএফ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ অনুমোদন করে না বলে তিনি স্পষ্টভাবে জানান।

খাগড়াছড়ি, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

খাগড়াছড়ির সদর উপজেলা পৌর এলাকা স্বনির্ভর বাজার উন্নয়নে সেনাবাহিনীর আশ্বাস

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদর উপজেলা পৌর এলাকা স্বনির্ভর বাজার উন্নয়নেবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে ফকির লালন স্মরণর আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মরমী সাধক ফকির লালন সাঁইজির ১৩৫তম তিরোধানবিস্তারিত

পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভা স্থগিতের সিদ্ধান্তে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের উদ্বেগ

খাগড়াছড়ি রাংগামাটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনেরবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাস উল্টে প্রাণ গেল দু’জনের, আহত-১২

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাস উল্টে প্রাণবিস্তারিত

খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কমিশনের বৈঠক স্থগিত

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসহ তিন পার্বত্য জেলা গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কঠিন চীবর দান উদযাপন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলাতেবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলা জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালনবিস্তারিত

খাগড়াছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির তথ্যানুসন্ধান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা উপজেলায় সহিংসতা পৃড়ে যাওয়া ঘর ঘটনাস্থলবিস্তারিত

খাগড়াছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলার গুইমারায় এখনো আতঙ্ক কাটেনি, জনজীবন স্থবির

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা উপজেলায় এখনো আতঙ্ক কাটেনি, সাধারন মানুষেরবিস্তারিত

খাগড়াছড়ি তিন পার্বত্য জেলার ও চট্টগ্রামে আটককৃত ইউনিফর্ম আরসা

খাগড়াছড়িসহ তিন পার্বত্য জেলার ও চট্টগ্রামে আটককৃত ইউনিফর্ম আরসা, আরএসওবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ পাহাড় নিন্দা অব্যাহত বিভিন্ন সংগঠন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গুইমারা হামলার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ পাহাড় নিন্দা অব্যাহতবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে সাংবাদিকরা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের দাবিতে মানববন্ধন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় “সাংবাদিকদের নিরাপত্তা চাই-স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা চাই”বিস্তারিত

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় চীবরদান উৎসব উপলক্ষে সেনাবাহিনীর মতবিনিময় সভা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায় প্রবারণা পূর্ণিমার পর মাসব্যাপী কঠিনবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলার স্মরণে-প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ গুইমারাতে সেনা সেটেলার কর্তৃকবিস্তারিত

খাগড়াছড়ি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শুভ ‘প্রবারণা পূর্ণিমা’ পালিত

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৯টি উপজেলাসহ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয়বিস্তারিত

খাগড়াছড়ির গুইমারায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে গুইমারা উপজেলায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের যেমনবিস্তারিত