তৃতীয় মাত্রা’র সম্পাদক রবিন সিদ্দিকীর জন্মদিনে সাতক্ষীরা সাংবাদিক ফোরামের শুভেচ্ছা
দৈনিক তৃতীয় মাত্রার সম্পাদক ও প্রকাশক রবিন সিদ্দিকীর জন্মদিন উপলক্ষে সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরাম উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে। ফোরামের নেতৃবৃন্দ রবিন সিদ্দিকীর দীর্ঘায়ু কামনা করে বলেন, তিনি দেশের সাংবাদিকতায় একটি অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছেন।
সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘রবিন সিদ্দিকী আমাদের দেশের গণমাধ্যমের প্রগতিশীল ধারার অগ্রদূত। তাঁর নেতৃত্বে দৈনিক তৃতীয় মাত্রা দেশের সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।’
সাধারণ সম্পাদক শেখ আমিনুর হোসেন উল্লেখ করেন, ‘রবিন সিদ্দিকীর মতো নেতৃবৃন্দ আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস। তাঁর নিরলস পরিশ্রম ও সাংবাদিকতার প্রতি নিষ্ঠা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে।’
ফোরামের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন আব্বাস, যুগ্ম-সম্পাদক শেখ বেলাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ হেলাল উদ্দীন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দও রবিন সিদ্দিকীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন।
রবিন সিদ্দিকীর পেশাগত জীবনে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও তিনি দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে দৈনিক তৃতীয় মাত্রা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে যা সমাজের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।
সাংবাদিকতা জগতে রবিন সিদ্দিকীর অবদানের কথা উল্লেখ করে ফোরামের অন্যান্য সদস্যরাও বলেন, ‘তাঁর সাংবাদিকতার গুণমান ও নিরপেক্ষতা আমাদের দেশের গণমাধ্যমকে আরও উন্নত করেছে।’
তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে ফোরামের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাহফিজুল ইসলাম আক্কাজ বলেন, ‘রবিন সিদ্দিকীর কর্মজীবন আমাদের দেশের তরুণ সাংবাদিকদের জন্য একটি মহৎ উদাহরণ।’
সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরামের এই শুভেচ্ছা বার্তা রবিন সিদ্দিকীর প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতিফলন। সাংবাদিকতা পেশায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ভবিষ্যতে তাঁর নেতৃত্বে আরও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন নেতৃবৃন্দ।
এই শুভেচ্ছা বার্তা শুধু রবিন সিদ্দিকীর জন্য নয় বরং দেশের সাংবাদিকদের জন্যও একটি পাথেয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরাম তাঁদের এই শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেছে।
