তৃতীয় মাত্রা’র সম্পাদক রবিন সিদ্দিকীর জন্মদিনে সাতক্ষীরা সাংবাদিক ফোরামের শুভেচ্ছা

শেখ আমিনুর হোসেন, সাতক্ষীরা | আগস্ট ৩০, ২০২৫

দৈনিক তৃতীয় মাত্রার সম্পাদক ও প্রকাশক রবিন সিদ্দিকীর জন্মদিন উপলক্ষে সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরাম উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে। ফোরামের নেতৃবৃন্দ রবিন সিদ্দিকীর দীর্ঘায়ু কামনা করে বলেন, তিনি দেশের সাংবাদিকতায় একটি অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘রবিন সিদ্দিকী আমাদের দেশের গণমাধ্যমের প্রগতিশীল ধারার অগ্রদূত। তাঁর নেতৃত্বে দৈনিক তৃতীয় মাত্রা দেশের সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।’

সাধারণ সম্পাদক শেখ আমিনুর হোসেন উল্লেখ করেন, ‘রবিন সিদ্দিকীর মতো নেতৃবৃন্দ আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস। তাঁর নিরলস পরিশ্রম ও সাংবাদিকতার প্রতি নিষ্ঠা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে।’

ফোরামের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন আব্বাস, যুগ্ম-সম্পাদক শেখ বেলাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ হেলাল উদ্দীন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দও রবিন সিদ্দিকীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন।

রবিন সিদ্দিকীর পেশাগত জীবনে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও তিনি দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে দৈনিক তৃতীয় মাত্রা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে যা সমাজের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সাংবাদিকতা জগতে রবিন সিদ্দিকীর অবদানের কথা উল্লেখ করে ফোরামের অন্যান্য সদস্যরাও বলেন, ‘তাঁর সাংবাদিকতার গুণমান ও নিরপেক্ষতা আমাদের দেশের গণমাধ্যমকে আরও উন্নত করেছে।’

তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে ফোরামের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাহফিজুল ইসলাম আক্কাজ বলেন, ‘রবিন সিদ্দিকীর কর্মজীবন আমাদের দেশের তরুণ সাংবাদিকদের জন্য একটি মহৎ উদাহরণ।’

সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরামের এই শুভেচ্ছা বার্তা রবিন সিদ্দিকীর প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতিফলন। সাংবাদিকতা পেশায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ভবিষ্যতে তাঁর নেতৃত্বে আরও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন নেতৃবৃন্দ।

এই শুভেচ্ছা বার্তা শুধু রবিন সিদ্দিকীর জন্য নয় বরং দেশের সাংবাদিকদের জন্যও একটি পাথেয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরাম তাঁদের এই শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেছে।

সাতক্ষীরা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

১ সেপ্টেম্বর থেকে সুন্দরবন খুলছে পর্যটক ও জেলেদের জন্য

প্রাণপ্রকৃতি রক্ষায় টানা তিন মাস বন্ধ থাকার পর আবারও জেলে,বিস্তারিত

সাইবার নিরাপত্তায় দক্ষতা অর্জনে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে যুব কর্মশালা

দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে যুব সমাজকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষবিস্তারিত

সাতক্ষীরার ৪টি আসনে জয়ী হতে কাজ করছে জেলা বিএনপি : ড. মনিরুজ্জামান

সাতক্ষীরা-৪ সংসদীয় আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক ড.বিস্তারিত

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে যুবদলের আহ্বায়ক দুলু বহিষ্কার

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে যুবদলের আহ্বায়ক শফিকুল ইসলামবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রাচীর নির্মাণের চেষ্টা, থানায় অভিযোগ

সাতক্ষীরা শহরের কাটিয়া রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে জমি দখল নিয়ে উত্তেজনাবিস্তারিত

নিখোঁ*জের ৪দিন পর মাছের ঘের থেকে যুবকের অর্ধগ*লিত ম*র*দে*হ উদ্ধার

সাতক্ষীরার কলারোয়ায় নিখোঁজের চার দিন পর মিললো ইমরান হোসেন (২৭)বিস্তারিত

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে সড়ক দখলমুক্তে ইউএনওর অভিযান

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সড়ক দখলমুক্ত করতে অভিযান চালিয়েছে উপজেলাবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ

পরিকল্পিত বনায়ন করি সবুজ বাংলাদেশ গড়ি এই প্রতিপাদকে সামনে রেখেবিস্তারিত

সাতক্ষীরা শ্যামনগরে সুদের লেনদেন নিয়ে সং/ঘ/র্ষে আ/হ/ত ব্যক্তির মৃ/ত্যু

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে সুদের টাকা লেনদেনের বিরোধকে কেন্দ্র করে দুইপক্ষের মধ্যেবিস্তারিত

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবীদের ৭ দফা দাবিতে সাতক্ষীরায় মানববন্ধন

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফাবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় আদালত পাড়ায় এক হৃদয়বিদারক ঘটনা, সন্তানকে কোলে পেয়ে পিতা কান্নায় ভেঙে পড়ে

সাতক্ষীরায় আদালত পাড়ায় হৃদয়বিদারক ঘটনা শিশুপুত্রকে কোলে নিতে চাইলে শ্বশুরবিস্তারিত

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে গিয়ে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তা

সাতক্ষীরার কলারোয়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি পুলিশবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় মেরুদণ্ডের জটিল অপারেশন সম্পন্ন

সাতক্ষীরার চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। শনিবার (২৩ আগস্ট)বিস্তারিত

ভোটকেন্দ্রভিত্তিক সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও শ্রমিক অধিকার আদায়ে দিকনির্দেশনা প্রদান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্যামনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে ভোটকেন্দ্রভিত্তিক সভাপতিবিস্তারিত

সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মো. ইয়াহিয়া ইকবালের বিদায় সংবর্ধনা

সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মো. ইয়াহিয়া ইকবাল এরবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় যানজট মোকাবেলা করতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা

সাতক্ষীরা শহর এখন যানজটের শহর প্রতিনিয়ত তীব্র যানজটের কবলে পড়তেবিস্তারিত