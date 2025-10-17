দিনাজপুরের বীরগঞ্জের কবিরাজ হাট কলেজের এইচএসসি পরীক্ষায় শূন্য পাস

দিনাজপুরের বীরগঞ্জের কবিরাজ হাট কলেজের এইচএসসি পরীক্ষায় শূন্য পাস
দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার ভোগনগর ইউনিয়নের কবিরাজ হাট কলেজে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ১০ জন শিক্ষার্থীর কেউই পাশ করতে পারেনি।
শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, দিনাজপুর জেলায় মোট ৪৩টি মহাবিদ্যালয় থেকে কেউ পাস করতে পারেনি, যার মধ্যে কবিরাজ হাট কলেজও রয়েছে।
কলেজ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি ২০১১ সালে স্থাপিত হয় এবং ২০২৩ সালে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে এখানে ১১ জন শিক্ষক ও ৭ জন কর্মচারী দায়িত্ব পালন করছেন। গত বছর কলেজ থেকে ১৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল, যার মধ্যে ৯ জনই পাস করেছিলেন।
কলেজের অধ্যক্ষ হিমাদ্রি রায় মুঠোফোনে জানান, কলেজটি প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত এবং এই এলাকার বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। যার ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী পরিবারের আর্থিক দৈন্যতা কাটিয়ে উঠতে পরিবারের সাথে কাজে যেতে হয়। এ কারণে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকে না।
পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কলেজের অভ্যন্তরীণ সংকটও এবারের ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে। কলেজটি সদ্য একাডেমিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এখনো এমপিওভুক্ত নয়, ফলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অর্থ ও আসবাবপত্র সংকট রয়েছে।
অধ্যক্ষ জানান, এই সংকট মোকাবিলা করতে কলেজ নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে ভবিষ্যতে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও কলেজের গৌরব ফিরে আসে।
