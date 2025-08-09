দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ইঁদুর মারা গ্যাসের ট্যাবলেট খেয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ইঁদুর মারা গ্যাসের ট্যাবলেট খেয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু
পারিবারিক কলহের জের ধরে বিষাক্ত গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে দিনাজপুরের বীরগঞ্জে মানিক চন্দ্র রায় (৪০) ও সুবাসী রানী রায় (৩৫) নামে স্বামী-স্ত্রী বিষাক্ত গ্যাস ট্যাবলেট সেবন করে মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।
মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামের দীপেন রায়ের ছেলে মানিক চন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী সুবাসী রানী দীর্ঘ ১৭ বছর বিবাহিত ছিলেন। দম্পতির সন্তান না থাকার কারণে পারিবারিক কিছু দুঃসহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানা গেছে। (৮ আগস্ট) শুক্রবার রাতে তারা নিজ বাড়িতে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।
পরিবারের লোকজন শনিবার ভোররাতে তাদের মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসাধীন সুবাসী রানী রায় প্রাণ হারান। মানিক চন্দ্র রায়ের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়, সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
বীরগঞ্জ থানার ওসি মোঃ আব্দুল গফুর জানান, পারিবারিক কলহের জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক ধারনা পাওয়া গেছে। তবে তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা হবে।
এ ঘটনায় বীরগঞ্জ থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করেছে।
