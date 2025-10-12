দিনাজপুরের বীরগঞ্জে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

সোহেল আহমেদ, বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) | অক্টোবর ১২, ২০২৫

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে আনুষ্ঠানিক ভাবে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে।
রবিবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডাঃ আফরোজ সুলতানা উক্ত ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন।

৯মাস থেকে ১৫বছরের কম বয়সী সকল শিশু এবং প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম ও সমমান পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে একডোজ টিকা প্রদানের লক্ষ্যে পৌর শহরের ইব্রাহিম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতন, ক্রিসেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং ডেলাইট স্কুলে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ভূমি দীপঙ্কর রায়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ নিলয় দাস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোহাঃ জুলফিকার আলী শাহ, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোছাঃ শাহজিদা হকসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকাগন উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলায় মোট ৯৯হাজার ২শত ৪৫জন শিশুকে একডোজ করে টাইফয়েড টিকা প্রদান করা হবে। এদের মধ্যে স্কুল পর্যায়ে ৬৭হাজার ৩শত ১৯জন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ৩১হাজার ৯শত ২৬জন শিশুকে এই টিকা প্রদান করা হবে বলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সুত্রে জানা গেছে।

