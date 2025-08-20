দিনাজপুরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থ লোপাটের অভিযোগ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থী সহ স্থানীয়দের

মোঃ নাজমুল ইসলাম নয়ন, দিনাজপুর | আগস্ট ২০, ২০২৫

দিনাজপুরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উচ্চ প্রশিক্ষণের লোভ দেখিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ না দিয়ে অর্থ লোপাটের অভিযোগ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থী সহ স্থানীয়দের।

দিনাজপুরে প্রায় সময় দেখা যায় খাদ্য প্রস্তুতকারক এমন বিষয়ে জড়িত না থাকলেও জেলার বাইরে থেকে বিভিন্ন সময় উচ্চ মূল্য দিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য ভাড়া করে আনা হয়ে থাকে (রান্নার শেপ) প্রশিক্ষকদের, যার ফলে প্রশিক্ষনার্থীরা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিতে ব্যর্থ হয় স্বল্প সময়ের জন্য। অথচ উচ্চমূল্য আদায় করা হয় সাধারণ ক্ষুদ্র প্রশিক্ষণার্থীদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে।

স্থানীয় প্রশিক্ষকরা জানান, দিনাজপুরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ঘর সংসার সামলিয়ে অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে অল্প কিছু অর্থ উপার্জন করেন অথচ তাদেরকে উচ্চ প্রশিক্ষণের লোভ দেখিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ না দিয়ে লুটে নেয়া হয় মোটা অংকের অর্থ ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

স্বল্প সময়ের জন্য ভাড়া করে নিয়ে আসা (রান্নার শেপ)প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে লোভ দেখিয়ে অর্থ লোপাটের হাত থেকে রক্ষা করে ভোক্তা অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠ তদন্ত করে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এমন প্রত্যাশা করছেন ভুক্তভোগীরা।

দিনাজপুর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

দিনাজপুরে পূবালী ব্যাংক পি এল সি ব্যাংকিং ক্যাম্পিং বুথ উদ্বোধন

দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পূবালীবিস্তারিত

দিনাজপুর জীবন মহল পার্ক রিসোর্ট অভিযান চালিয়ে নারী-পুরুষ সহ ৭ জনকে সাজা প্রদান

দিনাজপুর জীবন মহল পার্ক এর (হোয়াইট হাউস) রিসোর্ট থেকে পুলিশবিস্তারিত

দিনাজপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত

দিনাজপুর সরকারি কলেজ এর উপাধ্যক্ষ কে দায়িত্ব হস্তান্তর কালে প্রভাষক,বিস্তারিত

দিনাজপুরে অবৈধ দখল মুক্ত রাখতে বৃক্ষরোপন

দিনাজপুর সদর উপজেলার দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সম্মুখীন, সড়ক ওবিস্তারিত

সাংবাদিক তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বীরগঞ্জে মানববন্ধ

গাজীপুরে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়েবিস্তারিত

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ইঁদুর মারা গ্যাসের ট্যাবলেট খেয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

পারিবারিক কলহের জের ধরে বিষাক্ত গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে দিনাজপুরের বীরগঞ্জেবিস্তারিত

দিনাজপুরে ট্যাপেন্ডালসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক, সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক মহাসড়ক

দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ১৬ মাইল বাজার এলাকায় ইয়াবা লেনদেনের সময়বিস্তারিত

হ্যাটট্রিকে ইতিহাস গড়লেন শান্তি মার্ডি, আনন্দে ভাসছে জন্মভুমি দিনাজপুরের বীরগঞ্জ

ভুটানের বিপক্ষে অনূর্ধ্ব ২০ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করেবিস্তারিত

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে রাস্তায় নেমেছি : নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পাটির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানেরবিস্তারিত

দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে সাধক রায় হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে সাধক চন্দ্র রায় হত্যা রহস্য উদঘাটনসহ জড়িত প্রতিবেশীবিস্তারিত

দিনাজপুরে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের পাশে জেলা ছাত্রদল

বিএনপি”র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চবিস্তারিত

দিনাজপুরে নির্বাচন অফিসে দুদকের অভিযান

দিনাজপুর জেলা নির্বাচন অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।বিস্তারিত

দিনাজপুরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানের গাজা সহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

সেনাবাহিনী ও পুলিশ এর যৌথ অভিযানে দিনাজপুর সদর উপজেলার বালুবাড়ীবিস্তারিত

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে সেনা-পুলিশের চেকপোস্ট অভিযান: হেলমেট ও কাগজপত্র না থাকায় জরিমানা

শৃঙ্খলিত সড়ক ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ জনপদ ও আইন মেনে চলার বার্তাবিস্তারিত

দিনাজপুরের বীরগঞ্জ প্রসুতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্লিনিক ঘেরাও ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে একটি বেসরকারী ক্লিনিকে অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের পরবিস্তারিত

দিনাজপুরে টহলকালে প্রসূতি নারীকে রক্ত দিয়ে প্রশংসিত সেনাবাহিনী

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন মুমূর্ষ প্রসূতি নারীকে রক্তবিস্তারিত