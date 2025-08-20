দিনাজপুরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থ লোপাটের অভিযোগ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থী সহ স্থানীয়দের

দিনাজপুরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থ লোপাটের অভিযোগ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থী সহ স্থানীয়দের
দিনাজপুরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উচ্চ প্রশিক্ষণের লোভ দেখিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ না দিয়ে অর্থ লোপাটের অভিযোগ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থী সহ স্থানীয়দের।
দিনাজপুরে প্রায় সময় দেখা যায় খাদ্য প্রস্তুতকারক এমন বিষয়ে জড়িত না থাকলেও জেলার বাইরে থেকে বিভিন্ন সময় উচ্চ মূল্য দিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য ভাড়া করে আনা হয়ে থাকে (রান্নার শেপ) প্রশিক্ষকদের, যার ফলে প্রশিক্ষনার্থীরা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিতে ব্যর্থ হয় স্বল্প সময়ের জন্য। অথচ উচ্চমূল্য আদায় করা হয় সাধারণ ক্ষুদ্র প্রশিক্ষণার্থীদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে।
স্থানীয় প্রশিক্ষকরা জানান, দিনাজপুরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ঘর সংসার সামলিয়ে অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে অল্প কিছু অর্থ উপার্জন করেন অথচ তাদেরকে উচ্চ প্রশিক্ষণের লোভ দেখিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ না দিয়ে লুটে নেয়া হয় মোটা অংকের অর্থ ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।
স্বল্প সময়ের জন্য ভাড়া করে নিয়ে আসা (রান্নার শেপ)প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে লোভ দেখিয়ে অর্থ লোপাটের হাত থেকে রক্ষা করে ভোক্তা অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠ তদন্ত করে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এমন প্রত্যাশা করছেন ভুক্তভোগীরা।
