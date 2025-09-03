দু’দেশের পাল্টাপাল্টি নিষেধাজ্ঞায় বাণিজ্য কমেছে বেনাপোল বন্দরে, সংকটে ব্যবসায়ীরা

মোঃ ওসমান গনি, বেনাপোল (যশোর) | সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫

বাংলাদেশ ও ভারত দু’দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোলে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম মারাত্মক ভাবে কমে গেছে। গত এক মাসে ভারতের সাথে বাণিজ্য হ্রাসের ফলে বন্দরের ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা বড় ধরনের সংকটে পড়েছেন।
চলতি বছরের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সরকার প্রথম স্থলপথে ভারত থেকে সুতাসহ বেশ কিছু পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর প্রতিক্রিয়ায় গত ৮ই এপ্রিল ভারত সরকার বাংলাদেশের জন্য তাদের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে দেয়। এর ফলে ভারতীয় আকাশপথ ব্যবহার করে তৃতীয় কোনো দেশে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।
পরবর্তীতে গত ১৭ই মে ভারত সরকার বাংলাদেশের স্থলবন্দরগুলো দিয়ে তুলা, তৈরি পোশাক, গার্মেন্টস ঝুট, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাবপত্র এবং ফল জাতীয় পণ্য রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দেয়। দুই দেশের এমন পদক্ষেপে বেনাপোল বন্দরের আমদানি-রপ্তানি ব্যাপক হারে কমেছে।
বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন জামান, গত এক মাসে এ বন্দরে পণ্য আমদানি ৩২ হাজার ৩৩৭ টনে নেমে এসেছে এবং রপ্তানি কমে ২১ হাজার ৯৩৫ টন হয়েছে।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জুলাই মাসেও বাণিজ্যে বড় ধরনের পতন লক্ষ্য করা গেছে। যেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই মাসে আমদানি ছিল ১ লাখ ৬৩ হাজার ৫৩৬ টন এবং রপ্তানি ছিল ৩৫ হাজার ৩৯২ টন, সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে আমদানি কমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৯৯ টনে এবং রপ্তানি হয়েছে মাত্র ১৩ হাজার ৪৫৭ টন।
বাণিজ্যের এই বৈরী পরিস্থিতিতে আমদানি-রপ্তানিকারকরা গভীর সংকটে পড়েছেন। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ব্যবসায়ীরা উভয় দেশের সরকারের প্রতি দ্রুত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রতিবেশি ভারত, জাতীয়, কৃষি ও অর্থনীতি, ওপার বাংলা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

আমরা ভারত ও রাশিয়াকে চীনের কাছে হারিয়ে ফেলেছি: ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও রাশিয়াকে চীনেরবিস্তারিত

‘মোদি চোর, বিজেপি চোর’, বিধানসভায় তীব্র সমালোচনা মমতার

ভারতে বাঙালিদের হেনস্থা নিয়ে সোচ্চার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিধানসভারবিস্তারিত

ভারতে পাসপোর্ট ছাড়া বাংলাদেশিদের থাকার নতুন নিয়ম

বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নিপীড়ন এড়াতে ভারতে যাওয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরাবিস্তারিত

পর্যটন ছাড়া সব ধরনের ভিসা দিচ্ছে ভারত

বাংলাদেশিদের পর্যটন ভিসা ছাড়া সব ধরনের ভিসা দিচ্ছে ভারত। এক্ষেত্রেবিস্তারিত

দিল্লিতে হাসিনার বাড়ির পাশেই সিআরআইয়ের কার্যালয়, মিললো চাঞ্চল্যকর তথ্য

গতবছরের ৫ আগস্ট আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যানবিস্তারিত

শি, পুতিন ও মোদি হাসছেন, কিন্তু কার দিকে?

চীন, ভারত ও রাশিয়া—তিনটি শক্তিশালী দেশ, যারা সকলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরবিস্তারিত

গোপন চিঠি থেকে যেভাবে বরফ গললো ভারত-চীন সম্পর্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধ তীব্র হওয়ার পর চীনের প্রেসিডেন্টবিস্তারিত

এসসিও সম্মেলনে অংশ নিতে চীন পৌঁছেছেন মোদি

সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনে অংশ নিতে শনিবার চীন পৌঁছেছেনবিস্তারিত

৪০ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে গোপনে সমুদ্রে ফেলে দেয় ভারত

ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে আটক ৪০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে গোপনেবিস্তারিত

ভারত কোনো পুশব্যাক করেনি, যারা আসছেন তারা স্বেচ্ছায় আসছেন: বিএসএফ ডিজি

অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে যারা বাংলাদেশে আসছেন, তারা স্বেচ্ছায় আসছেন বলেবিস্তারিত

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে গিয়ে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তা

সাতক্ষীরার কলারোয়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি পুলিশবিস্তারিত

আমাকেও হয়তো বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে: অমর্ত্য সেন

ভারতে ক্রমবর্ধমান ভাষাগত অসহিষ্ণুতা, বিশেষ করে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষেরবিস্তারিত

ভারতে মোদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন থালাপতি বিজয়

ভারতের দক্ষিণী সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী অভিনেতা থালাপতি বিজয়বিস্তারিত

বিমানে ঘুমন্ত নাবালিকাকে ধ*র্ষণ ভারতীয় ব্যবসায়ীর!

মুম্বাই থেকে সুইজারল্যান্ডগামী বিমানের একটি ফ্লাইটে ঘুমন্ত এক নাবালিকাকে ধর্ষণেরবিস্তারিত

ঢাকায় বিজিবি-বিএসএফ সম্মেলন ২৫ থেকে ২৮ আগস্ট, যেসব ইস্যুতে আলোচনা

৫৬তম সীমান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় আসছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীবিস্তারিত

ভারতে ‘সস্তা’ রুশ তেলের শীর্ষ উপকারভোগী আম্বানি

ভারতের রুশ তেল আমদানি ঘিরে নতুন করে আন্তর্জাতিক বিতর্ক তৈরিবিস্তারিত