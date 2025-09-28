দুর্গাপূজায় খুলনায় ফলের সরবরাহ বেড়ে কমেছে দাম, তবু ক্রেতাদের অসন্তোষ

দুর্গাপূজায় খুলনায় ফলের সরবরাহ বেড়ে কমেছে দাম, তবু ক্রেতাদের অসন্তোষ
শারদীয় দুর্গাপূজা সামনে রেখে খুলনার বাজারে ফলের চাহিদা বেড়েছে কয়েকগুণ। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিশেষ করে মাল্টা, আপেল, কমলা ও বেদানার মতো আমদানিকৃত ফলে সরবরাহ অনেকটাই বেড়েছে। এর ফলে বাজারে কিছুটা স্বস্তি এসেছে।
রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, এক কেজি মাল্টা বিক্রি হচ্ছে ৩০০ থেকে ৩২০ টাকায়, যা কয়েকদিন আগেও ছিল ৪০০ টাকা। আমদানিকৃত আপেল ৩৫০, বেদানা ৪০০ আর কমলা ৩২০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। সব ধরনের ফলেই কেজিপ্রতি গড়ে ৫০ থেকে ১০০ টাকা কমেছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, আমদানি বাড়ায় সরবরাহ বেড়েছে, তাই দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে পূজার সময় চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাম ওঠানামা করতে পারে। এর ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে বাজারের বাস্তবতা মিলছে না।
ফলে খুশির উৎসবের সঙ্গে মিলেমিশে রয়ে গেছে মানুষের উদ্বেগ। বাজারের ব্যস্ততা, উৎসবের সাজসজ্জা আর দাম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার মধ্যে লুকিয়ে আছে সাধারণ ক্রেতার চিন্তা—কিভাবে পরিবারের জন্য পছন্দের ফল কিনে উৎসব উদযাপন করা যায়।
দুর্গাপূজার রঙিন আনন্দের মাঝেও খুলনার ফলের বাজার একটি বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলছে সরবরাহ বাড়লেও দামের কারণে সাধারণ মানুষের স্বস্তি পুরোপুরি ফেরেনি। উৎসবের আনন্দ আর ক্রেতার চিন্তা এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি পূজো দিনের শুরু হচ্ছে।
