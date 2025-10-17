‘দেশ বিনির্মাণে তারেক রহমানের পরিকল্পনা সবার কাছে পৌঁছে দেব’

‘দেশ বিনির্মাণে তারেক রহমানের পরিকল্পনা সবার কাছে পৌঁছে দেব’
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সহসভাপতি ও যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী মো. মুতাছিম বিল্লাহ বলেছেন- দেশ বিনির্মাণে তারেক রহমানের কার্যকরী পরিকল্পনা সব ভোটারের কাছে পৌঁছে দেব।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জ বটতলা মোড়ে তারেক রহমানের সঙ্গে বিবিসি বাংলায় প্রচারিত সাক্ষাৎকারটি প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি এ কথা বলেন।
মুতাছিম বিল্লাহ বলেন- দেশনায়ক তারেক রহমান আগামীর উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে যেসব কার্যকরী পরিকল্পনা করছেন, আমরা তৃণমূলের কর্মীরা গ্রাম, পাড়া, মহল্লায় ব্যাপক গণসংযোগের মাধ্যমে সব ভোটারের কাছে পৌঁছে দেব ইনশাল্লাহ।
এদিন তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার প্রচার ঘিরে রাজগঞ্জ বটতলা মোড়ে সন্ধ্যাজুড়ে সাধারণ জনতার মধ্যে ছিল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও গভীর আগ্রহের আবহ। অনেকে মনোযোগ দিয়ে তারেক রহমানের বক্তব্য দেখেন ও শোনেন, যা গণতন্ত্র ও নেতৃত্বের প্রতি নতুন আশার সঞ্চার করে।
