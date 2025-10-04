ধর্ম ব্যবহার করে রাজনীতি জনবান্ধব নয়: বিএনপি নেতা আসাদুল হাবিব দুলু

মো: নূরল হক | অক্টোবর ৪, ২০২৫

বিএনপি’র রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপমন্ত্রী অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু বলেছেন, ধর্মকে ব্যবহার করে যারা রাজনীতি করে তারা জনগণের জন্য উপকারী নয়। তিনি বলেন, ধর্মীয় লোক দেখানো ভীতি সৃষ্টি করে মানুষকে ভোটের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করছে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে লালমনিরহাট জেলা বিএনপি আয়োজিত সদর উপজেলার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও মোয়াজিনদের নিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি আরও বলেন, যারা ইসলামী কায়েম করতে চায়, তারা গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে পারবে না। ১৭ বছর বিএনপির নেতাকর্মীরা জেল, জুলুম ও অত্যাচার সহ্য করেছেন, এবং ছাত্র-জনতার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে তাড়ানো হয়েছে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, পিআর নিয়ে নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করলে জনগণ সঠিক জবাব দেবে। এছাড়া শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ইসলাম রক্ষায় বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন; ক্ষমতায় গেলে তার পুত্রও একই কাজ করবে।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দসহ ওলামাদলের নেতা ও কর্মীরা।

রাজনীতি, লালমনিরহাট, সারাদেশ


