ধানের পর সাতক্ষীরার কলারোয়ায় এবার পাট দিয়ে তৈরি হলো দুর্গা প্রতিমা

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি | সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৫

ধান দিয়ে তৈরির পর এবার পাট দিয়ে দুর্গা প্রতিমা প্রস্তুত করা হচ্ছে সাতক্ষীরার কলারোয়া পৌরসভাধীন উত্তর মুরারীকাটি পালপাড়া সার্বজনীন পুজামন্ডপে। আসন্ন দুর্গোৎসবে ফের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে ব্যতিক্রমী এ উদ্যোগ নিতে দেখা গেছে। ওই পুজামন্ডপে সোনালী আঁশ ‘পাট’ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে দুর্গা প্রতিমা। ভিন্নধর্মী এ শিল্পকর্ম ইতোমধ্যেই দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে এবং দেশজুড়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক পলাশ কুমার পাল জানান, প্রায় ৩লাখ টাকা ব্যয়ে ৪জন ভাস্কর টানা ৩ মাস পরিশ্রম করে প্রতিমাটি নির্মাণ করছেন। ২০২৩ সালে আমাদের মন্দিরে ধান দিয়ে তৈরি প্রতিমা সারাদেশে সাড়া ফেলেছিলো। সেই অনুপ্রেরণা থেকেই এবার পাট দিয়ে প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে।

জানা গেছে, চলতি ২০২৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে দেশব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হবে। তবে তার আগেই এই বিশেষ প্রতিমা দেখতে প্রতিদিন বহু মানুষ ভিড় করছেন মন্দির প্রাঙ্গণে।

দর্শনার্থীরা বলছেন, শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, এ ধরণের প্রতিমা বাংলাদেশের গ্রামীণ ঐতিহ্যকে নতুনভাবে পরিচিত করছে।

স্থানীয় তাপস পাল জানান, এমন প্রতিমা আগে কখনো দেখিনি। পাট দিয়ে প্রতিমা বানানো সত্যিই অসাধারণ ও ব্যতিক্রম উদ্যোগ।

কাজল কুমার পাল বলেন, আমরা গর্বিত, ধানের পর এবার পাট দিয়ে কলারোয়ায় এমন এক প্রতিমা তৈরি হয়েছে যা দেশজুড়ে আলোড়ন তুলছে।

স্থানীয়দের মতে, পাট দিয়ে প্রতিমা তৈরি শুধু ব্যতিক্রম ও নতুনত্ব নয়, বরং কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের শিকড় ও ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরছে।

প্রতিমাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে কলারোয়ায়। মন্দির চত্বরে চলছে সাজসজ্জা, পুজা-অর্চনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি।

স্থানীয়রা বলছেন, এবারের দুর্গোৎসব কলারোয়ায় হবে স্মরণীয় এবং ব্যতিক্রমধর্মী। এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিমা শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আনন্দ ছড়াচ্ছে না, বরং বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতাকেও নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে।

ধর্ম ও জীবন, সাতক্ষীরা, সারাদেশ


