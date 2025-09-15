নওগাঁয় তারেক রহমানের পক্ষ থেকে রোগীদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

রবিউল ইসলাম, পত্নীতলা (নওগাঁ) | সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫

নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের মাঝে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসব খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা বিএনপির অন্যতম সদস্য ও নওগাঁ-২ আসনের এমপি মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. ইসমাইল হোসেন মোস্তাক।

ইসমাইল হোসেন মোস্তাক বলেন, ৩১ দফা বাস্তবায়ন লক্ষ্যে ও তারেক রহমানের পক্ষ থেকে পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রোগীদের মাঝে খাওয়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি। হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের যদি নিয়মিত খাবারের পাশাপাশি কিছু ব্যতিক্রমধর্মী খাবার দেওয়া যায়, তবে তারাও খুশি হবে। পাশাপাশি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের না বলা আহাজারিগুলো চিহ্নিত করে সেই সমস্যার সমাধানে কাজ করার অঙ্গীকার করছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. দেবাশীষ কুমার, আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. ইদ্রিস আলী, ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আনিসুর রহমান, উপজেলা মহিলা দলের সহসভাপতি মৌসুমী চৌধুরী, জেলা যুবদলের সাবেক সহ-বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক ইসহাক আলী বাবু, সাবেক ছাত্রনেতা মাহবুর রহমান বাবু, আশিকুজ্জামান আশিক, নজিপুর বিএম কলেজের ছাত্রদলের সভাপতি হাবিবুর রহমান, সহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

