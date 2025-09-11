নওগাঁয় পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

মোঃ হাবিবুর রহমান, নওগাঁ থেকে | সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৫

নওগাঁয় পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। সেবার ব্রতে চাকরি এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে শতভাগ মেধা, যোগ্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ, জুন-২০২৫ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেই পরীক্ষার নওগাঁ জেলার প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে শারীরিক মাপ, কাগজপত্র ও শারীরিক সক্ষমতা যাচাই শেষে ৪৭০ জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা শেষে উত্তীর্ণ ৭৩ জন প্রার্থী মৌখিক ও মনস্তাত্তি¡ক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৬ জনকে প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ ঘোষণা করে নওগাঁ জেলা টিআরসি নিয়োগ বোর্ড । জেলার নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাফিউল সারোয়ার বিপিএম নওগাঁর পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে আনুষ্ঠানিক ভাবে গতকাল (১০) সেপ্টেম্বর বুধবার এই ফলাফল ঘোষণা করেন । তিনি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানান । এসময় শতভাগ যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়ায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা তাৎক্ষণিক ভাবে আবেগঘন অনুভ‚তি ব্যক্ত করেন। এসময় ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন । এসময় পুলিশ সুপার চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দেশসেবার মনোভাব নিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে কাজ করার আহব্বান জানান। যে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার মধ্যদিয়ে তারা পুলিশের চাকরী পেলো সেই বিষয়টি আশেপাশের মানুষদের মাঝে প্রচার করার অনুরোধ জানান তিনি। আগামীতে যেন কোন ব্যক্তি তার সন্তানের জন্য এই পুলিশের চাকরী পেতে দালাল চক্রের ফাঁদে পড়ে নি:স্ব না হয় সেই বিষয়টি সবাইকে বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। তাহলে সচেতনতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি দালালদের দৌরাত্ম কমে যাবে। আর যারা মেধাবী ও যোগ্য তারা সহজেই নিজের মেধার মাপকাঠিতে পুলিশের যোগদান করে দেশের সেবায় কাজ করতে পারবে। আগামীতেও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নওগাঁতে পুলিশে নিয়োগের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

নওগাঁ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

নওগাঁর রাণীনগরে বিদ্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলার পারইল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে।বিস্তারিত

নওগাঁর বদলগাছীতে গভীর রাতে পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি

নওগাঁর বদলগাছীতে এক হিন্দু পরিবারের বাড়িতে দূর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।বিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় অনিয়ম ও দুর্নীতিরে অভিযোগ! প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ

নওগাঁর মান্দা উপজেলার পরানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগবিস্তারিত

নওগাঁয় পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

নওগাঁয় পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। সেবারবিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় অনিয়ম ও দুর্নীতিরে অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ

নওগাঁর মান্দা উপজেলার পরানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে অটোভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেলো শিশুর

নওগাঁর রাণীনগরে অটোভ্যানের ধাক্কায় সাখওয়াত (৫) নামের এক শিশু প্রাণবিস্তারিত

নওগাঁর পত্নীতলায় ২০০টি পরিবারকে ছাগল বিতরণ

নওগাঁর পত্নীতলায় অসহায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।বিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় ৪ হাজার ৭০০ গাছের চারা বিতরণ করলো বিএনপি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পরিবেশ রক্ষায় ব্যতিক্রমীবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা বিষয়ক মতবিনিয় সভা

নওগাঁর রাণীনগরে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা বিষয়ক মতবিনিয় সভাবিস্তারিত

নওগাঁর মহাদেবপুরে গাছে বেঁধে নি*র্যাতনের ভিডিও ভাইরাল, গৃহবধূর আত্মহ*ত্যা

নওগাঁর মহাদেবপুরে এক গৃহবধূকে অনৈতিক কাজের অপবাদ দিয়ে গাছের সাথেবিস্তারিত

নওগাঁর পত্নীতলায় হুইল চেয়ার পেলো ১৫ জন প্রতিবন্ধী

নওগাঁর পত্নীতলায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০২৪-২৫ এর আওতায় অসহায়বিস্তারিত

নওগাঁর পত্নীতলায় ঐতিহ্যবাহী কারাম উৎসব পালিত

নওগাঁর পত্নীতলায় ঐতিহ্যবাহী কারাম উৎসব-২০২৫ উপজেলার নজিপুর পাবলিক মাঠে উৎসববিস্তারিত

নওগাঁর বদলগাছীতে কৃষকদের মাঝে মাষকলাই বীজ ও সার বিতরণ

নওগাঁর বদলগাছীতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে মাষকলাই বীজবিস্তারিত

নওগাঁ রাণীনগরে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলায় বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। এবিস্তারিত

ঘুষ দিলেই জমির খাজনা কমে দেন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা!

জমি সংক্রান্ত সেবা পেতে নওগাঁর বদলগাছীতে এক ইউনিয়ন ভূমি সহকারীবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরের সাংবাদিক বাবলু কর্মকার আর নেই

নওগাঁর রাণীনগর প্রেসক্লাবের সদস্য ও দৈনিক চাঁদনী বাজার পত্রিকার স্টাফবিস্তারিত