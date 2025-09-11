নওগাঁয় পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

নওগাঁয় পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ
নওগাঁয় পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। সেবার ব্রতে চাকরি এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে শতভাগ মেধা, যোগ্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ, জুন-২০২৫ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেই পরীক্ষার নওগাঁ জেলার প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে শারীরিক মাপ, কাগজপত্র ও শারীরিক সক্ষমতা যাচাই শেষে ৪৭০ জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা শেষে উত্তীর্ণ ৭৩ জন প্রার্থী মৌখিক ও মনস্তাত্তি¡ক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৬ জনকে প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ ঘোষণা করে নওগাঁ জেলা টিআরসি নিয়োগ বোর্ড । জেলার নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাফিউল সারোয়ার বিপিএম নওগাঁর পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে আনুষ্ঠানিক ভাবে গতকাল (১০) সেপ্টেম্বর বুধবার এই ফলাফল ঘোষণা করেন । তিনি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানান । এসময় শতভাগ যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়ায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা তাৎক্ষণিক ভাবে আবেগঘন অনুভ‚তি ব্যক্ত করেন। এসময় ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন । এসময় পুলিশ সুপার চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দেশসেবার মনোভাব নিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে কাজ করার আহব্বান জানান। যে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার মধ্যদিয়ে তারা পুলিশের চাকরী পেলো সেই বিষয়টি আশেপাশের মানুষদের মাঝে প্রচার করার অনুরোধ জানান তিনি। আগামীতে যেন কোন ব্যক্তি তার সন্তানের জন্য এই পুলিশের চাকরী পেতে দালাল চক্রের ফাঁদে পড়ে নি:স্ব না হয় সেই বিষয়টি সবাইকে বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। তাহলে সচেতনতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি দালালদের দৌরাত্ম কমে যাবে। আর যারা মেধাবী ও যোগ্য তারা সহজেই নিজের মেধার মাপকাঠিতে পুলিশের যোগদান করে দেশের সেবায় কাজ করতে পারবে। আগামীতেও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নওগাঁতে পুলিশে নিয়োগের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।
