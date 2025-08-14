নওগাঁয় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও ব্যাখ্য”

মোঃ হাবিবুর রহমান, নওগাঁ | আগস্ট ১৪, ২০২৫

গত ১০/১১ আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখে বেশ কিছু জাতীয় ও স্থানীয় এবং অনলাইন পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রিকায়,আমার বিরুদ্ধে ও আমার অফিস স্টপ এর বিরুদ্ধে নওগাঁর রানীনগর মিরাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে জমির হোল্ডিং করার অনুমতি নিতে দুই হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয় এবং মাছ ঘুষ নেওয়া এই প্রকাশিত শিরোনামে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে এই সংবাদটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

সংবাদে দুরুল হুদা আমার নাম জড়িয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যাচার করা হয়েছে। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন আমি এই প্রকাশিত সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি নওগাঁর রানীনগর মিরাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে উপ-সহকারী কর্মকর্তা হিসাবে স্বচ্ছতার সাথে বেশ কয়েক মাস ধরে কর্মরত আছি।

আমি কখনো নিয়মবহির্ভূত, দুর্নীতি বা অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলাম না।

উক্ত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে,জমির হোল্ডিং করার অনুমতি নিতে দুই হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয় এই প্রকাশিত সংবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাছি। আমি কখনো কোন অনিয়ম কাজের আশেপাশে যাইনি, কিন্তু সংবাদে আমাকে নিয়ে জমির হোল্ডিং করার অনুমতি নিতে দুই হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়, নিয়ন্ত্রক বানিয়ে তিলকে তাল করার এবং শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা মাত্র।

এমন অবান্তর হাস্যকর তথ্য দিয়ে মানুষের কাছে বিব্রতকর ভাবে সংবাদ পরিবেশন কাম্য নয়। সম্মানিত সাংবাদিক ভাইয়েরা জাতির বিবেক। আমি অনুরোধ করব সত্য ও সঠিক তথ্য উপাত্ত নিয়ে সবসময় সংবাদ পরিবেশেন করবেন। তাই মিথ্যা তথ্যে বিভ্রান্ত না হয়ে সঠিক তথ্য প্রমাণ বের করার জোর দাবী জানাচ্ছি।

প্রতিবাদকারী,
মোঃ-দুরুল হুদা উপ-সহকারী কর্মকর্তা রানীনগর মিরাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস নওগাঁ।

নওগাঁ, সারাদেশ


