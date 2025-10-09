নওগাঁয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার প্রদর্শনীতে মানুষের ঢল

মোঃ হাবিবুর রহমান, নওগাঁ | অক্টোবর ৯, ২০২৫

নওগাঁয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি এন পির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের বিবিসির সাক্ষাৎকার প্রদর্শনীতে মানুষের ঢলে আজ সন্ধ্যা জুড়ে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যনীয়। জনাব তারেক রহমানের বিবিসি সাক্ষাৎকার প্রদর্শনী,গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নতুন দিগন্ত উন্মোচন।

নওগাঁ জেলা যুবদলের এর উদ্যোগে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের সাথে বিবিসি বাংলার সাক্ষাৎকারটি প্রজেক্টরের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনী করা হয়। উক্ত সাক্ষাৎকার প্রদর্শনীতে এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, আবু বকর সিদ্দিক নান্নু,সভাপতি নওগাঁ জেলা বি এন পি।

উক্ত সাক্ষাৎকার প্রদর্শনীতে আরও উপস্থিত নওগাঁ জেলা যুবদলের আহবায়ক মোঃ মাসুদ হায়দার টিপু, সদস্য সচিব মোঃ রুহুল আমিন মুক্তার সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক এ কে এম রওশন উল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক দেওয়ান মোস্তাকিম আহমেদ নিপু যুগ্ম আহবায়ক মোঃ রুবেল হোসেন যুগ্ম আহবায়ক মোঃ নাসিম ইকবাল পলাশ।

যুগ্ম আহবায়ক কোহিনুল ইসলাম মিলি, যুগ্ম আহবায়ক মোঃ ময়নুল হক লিটন এছাড়া জেলা যুবদলের আহবায়ক কমিটির সদস্য বৃন্দ এবং নওগাঁ সদর থানা ও পৌর যুবদলের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাজনীতি, নওগাঁ, সারাদেশ


