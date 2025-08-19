নওগাঁর আত্রাই দুই ভাতিজার হাতে চাচা খুন

মোঃ হাবিবুর রহমান, নওগাঁ | আগস্ট ১৯, ২০২৫

নওগাঁর আত্রাই উপজেলার বিশা ইউনিয়নের তেজনন্দী গ্রামে দুই ভাতিজার হাতে আজিজার রহমান (৭০) নামে এক বৃদ্ধি আপন চাচা খুন হয়েছে বলে জানা গেছে। আজ সোমবার রাত ১১ টার দিকে উপজেলার তেজনন্দী গ্রামে এই খুনের ঘটনা ঘটে।

নিহত আজিজার রহমান বিশা ইউনিয়নের তেজনন্দী গ্রামের আমির উদ্দিনের ছেলে।

এই ঘটনায় পুলিশ দুই ভাতিজাকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি। আত্রাই থানা ও স্থানীয় এলাকাবাসী সুত্রে জানাযায় পারিবারিক কহলের জের ধরে এই খুনের ঘটনা ঘটে।

আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু আসামি দুই ভাতিজা পালিয়ে যায় তাদেরকে গ্রেফতার করা যায়নি তবে গ্রেফতার জন্য পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান চলছে।

অপরাধচিত্র, নওগাঁ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

নওগাঁর রাণীনগরে আ’লীগ নেতা মান্নান মুহুরী আটক

নওগাঁর রাণীনগরে আ’লীগ নেতা মান্নান মুহুরী (৫৫) কে আটক করেছেবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বাবা-ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে মোকশেদ আলী নামেরবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় দেবরের বিশেষ অঙ্গ কেটে দিলেন ভাবি

যশোরের শার্শায় প্রতিবেশী ভাবিকে ধর্ষণ করতে গিয়ে বিশেষঅঙ্গ হারিয়েছেন মফিজুলবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নজরুল হত্যা মামলার প্রধান আসামী গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার নাকাইহাট ইউনিয়নে আলোচিত বিকাশ ব্যবসায়ী ও জামায়াতবিস্তারিত

মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির ৫ দিনের রিমান্ডে

বেসরকারি টেলিভিশন স্টেশন মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে জুলাই আন্দোলনেরবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে এক বিকাশ ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নাকাই ইউনিয়নের শীতল গ্রামে নজরুল ইসলাম নামে একবিস্তারিত

দিনাজপুর জীবন মহল পার্ক রিসোর্ট অভিযান চালিয়ে নারী-পুরুষ সহ ৭ জনকে সাজা প্রদান

দিনাজপুর জীবন মহল পার্ক এর (হোয়াইট হাউস) রিসোর্ট থেকে পুলিশবিস্তারিত

নেত্রকোণায় বিকাশ কর্মী রিজন হত্যাকারীদের বিচারের দাবি

নেত্রকোণায় বিকাশ কর্মী রিজন তালুকদার হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ ওবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ধারের চুক্তিপত্র ফেরত চাওয়ায় বাদীকে মারপিটের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ইউপি সদস্যের নিকট জমা রাখা ধার দেওয়া টাকারবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে মিরা খাতুন (২৩)বিস্তারিত

কিশোরগঞ্জে হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে খুনসহ ডাকাতি মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামীবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আন্তঃজেলা ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের ২ সদস্য গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আন্তঃজেলা ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের ২সদস্য আটক করে বৃহস্পতিবারবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ ব্যবসায়ী আটক

সাতক্ষীরা সদর থানার মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ পিস ইয়াবাসহ এক মাদকবিস্তারিত

‎রংপুরের পীরগঞ্জে পাঁচগাছি ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

রংপুরের পীরগঞ্জ থানা পুলিশ পীরগঞ্জ উপজেলার ১১ নং পাঁচগাছি ইউনিয়নবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় সাবেক শিবির সভাপতির বিরুদ্ধে বাড়ি হামলা-অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার পশ্চিম বেজগ্রাম এলাকার বালাবাড়ির ডাঙ্গায় শরীফ ইসলামেরবিস্তারিত

জাফলংয়ে লুট হওয়া ২ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার

সিলেটের জাফলংয়ে জিরো পয়েন্টে পাথর চুরি ও লুটপাট বন্ধ করতেবিস্তারিত