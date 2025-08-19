নওগাঁর আত্রাই দুই ভাতিজার হাতে চাচা খুন
নওগাঁর আত্রাই উপজেলার বিশা ইউনিয়নের তেজনন্দী গ্রামে দুই ভাতিজার হাতে আজিজার রহমান (৭০) নামে এক বৃদ্ধি আপন চাচা খুন হয়েছে বলে জানা গেছে। আজ সোমবার রাত ১১ টার দিকে উপজেলার তেজনন্দী গ্রামে এই খুনের ঘটনা ঘটে।
নিহত আজিজার রহমান বিশা ইউনিয়নের তেজনন্দী গ্রামের আমির উদ্দিনের ছেলে।
এই ঘটনায় পুলিশ দুই ভাতিজাকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি। আত্রাই থানা ও স্থানীয় এলাকাবাসী সুত্রে জানাযায় পারিবারিক কহলের জের ধরে এই খুনের ঘটনা ঘটে।
আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু আসামি দুই ভাতিজা পালিয়ে যায় তাদেরকে গ্রেফতার করা যায়নি তবে গ্রেফতার জন্য পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান চলছে।
