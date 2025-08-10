নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের সহধর্মিনীর গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মোঃ হাবিবুর রহমান, নওগাঁ | আগস্ট ১০, ২০২৫

নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার বি এন পির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানে সহধর্মিনী মোছাঃ ফরিদা বেগম এর গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন।

গতকাল শনিবার (৯ জুলাই) উপজেলার শ্রীমন্তপুর এবং নিয়ামতপুর সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের সকল পেশা শ্রেণীর মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর স্বপ্নের আধুনিক, মানবিক।

সাম্যের এবং ন্যায়বিচারের নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং গণঅভ্যুত্থান পটভূমির মহানায়ক বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান কর্তৃক ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের লক্ষ্যে জনমত তৈরীর জন্য পাড়া, মহল্লায়, ৩১ দফা বাস্তবায়নের জন্য গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন এবং সাবেক ৩ বারের প্রধানমন্ত্রী আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের সালাম নিন, ধানের শীষে ভোট দিন।

প্রচারে: ৪৬ নওগাঁ ১ আসনের জনতার এমপি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের সহধর্মিনী মোছাঃ ফরিদা বেগম।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের ৩১ দফা রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে গিয়ে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

সেই সময় তার সফর সঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলার বি এন পির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

নওগাঁ, সারাদেশ


