নওগাঁর পত্নীতলায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত

নওগাঁর পত্নীতলায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত
নওগাঁর পত্নীতলায় জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, নওগাঁ কতৃক আয়োজিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আওতাধীন সমাজ পরিচালিত স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়ন ও সহনশীলতা কর্মসূচী (সিএমএলআরপি ২) প্রকল্প, অন্যান্য এনজিও এর পাশাপাশি জাতীয় আদিবাসী পরিষদ যৌথভাবে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস/২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালী শেষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আন্তর্জাতিক আদিবাসি দিবস উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে পত্নীতলা আদিবাসী কালচারাল একাডেমীতে শনিবার বিকালে “আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: অধিকার রক্ষা, ভবিষ্যৎ গঠন প্রয়োগ’’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আলোচনা সভায় জাতীয় আদিবাসী পরিষদ পত্নীতলা উপজেলার সুবোধ উরাও এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলিমুজ্জামান মিলন।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যোগেন্দ্রনাথ সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কারিতাস পত্নীতলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একরামুল হক, আদিবাসী নেতা বাবু যোসেফ হেমরম, অন্যান্য আদিবাসী নেতৃবৃন্দ, আদিবাসী শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ, সাংবাদিক ও কারিতাস সহ অন্যান্য এনজিও কর্মীবৃন্দ প্রমূখ।
