নওগাঁর পত্নীতলায় ইউপি চেয়ারম্যান মিন্টু’র দাফন সম্পন্ন

আলহাজ্ব বুলবুল চৌধুরী, নওগাঁ | অক্টোবর ৩, ২০২৫

নওগাঁর পত্নীতলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত নজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান মিন্টু (৫৮) এর প্রথম নামাজে জানাযা শুক্রবার দুপুর আড়ইটায় নজিপুর পাবলিক মাঠে এবং তার নিজ গ্রামের বাড়ি নজিপুর ইউপির পার্বতীপুর গ্রামে দ্বিতীয় নামাজে জানাযা শেষে দাফন স¤পন্ন হয়েছে।

হাবিবুর রহমান মিন্টু পত্নীতলা থানা বিএনপি’র সহ-সভাপতি এবং নজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সাবেক ফুটবলার ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা সন্তান ও আত্মীয়স্বজন সহ বহু গুণাগ্রহী রেখে গেছেন। তার অকাল মৃত্যুতে তার পরিবার, দলীয় অঙ্গসংগঠন এবং ক্রীড়া প্রেমী মানুষ সহ এলাকায় সর্বস্তরের মানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এঘটনায় নওগাঁ-২ এর সাবেক সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সামসুজ্জোহা খান জোহা, একই আসনের বিএনপির এমপি মনোনয়ন প্রত্যাশী খাজা নাজিবুল্লাহ চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলীমুজ্জামান মিলন।

পত্নীতলা সার্কেল এএসপি, পত্নীতলা থানার অফিসার ইনচার্জ, ইউপি চেয়ারম্যানগণ, দলীয় জেলা ও উপজেলা নেত্রীবৃন্দ সহ সর্বস্তরের মানুষ মৃতের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

হাবিবুর রহমান মিন্টুর প্রথম নামাজে জানাযা শুক্রবার বাদ জুম্মা নজিপুর পাবলিক মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এবং তার নিজ গ্রামের বাড়ি নজিপুর ইউপির পার্বতীপুর গ্রামে দ্বিতীয় নামাজে জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন স¤পন্ন হয়েছে।

উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার দুপুরে নজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান মিন্টু মোটরসাইকেল যোগে মাছ শিকারে যাবার সময় নজিপুর-গগনপুর সড়কের গোড়হাড়িয়া নামক স্থানে গাছের গুড়ি বোঝাই একটি ভূটভূটি তাকে ধাক্কা দিয়ে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

