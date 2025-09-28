নওগাঁর পত্নীতলায় কারিতাস কর্তৃক উপকারভোগীদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান

আলহাজ্ব বুলবুল চৌধুরী, নওগাঁ | সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৫

নওগাঁর পত্নীতলায় কারিতাস বাংলাদেশ, রাজশাহী অঞ্চলের আওতাধীন সমাজ পরিচালিত স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়ন ও সহনশীলতা কর্মসূচী (সিএমএলআরপি-২) প্রকল্পের আওতায় উপজেলার মধইল বাজারে অবস্থিত সিএমএলআরপি-২ প্রকল্প অফিসে আকবরপুর, পত্নীতলা ও কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ১১৪জন উপকারভোগীদের মাঝে আর্থিক সহায়তা আয়মূলক প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য সর্বমোট ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

রবিবার অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের কর্মসূচী কর্মকর্তা একরামুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পত্নীতলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলীমুজ্জামান মিলন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সোহরাব হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম্য নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও কারিতাসের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে প্রান্তিক জনগণকে বিভিন্ন আয়মূলক কার্যক্রম যেমন- ৩৭ জনকে মাচায় ছাগল/ভেড়া পালন, ১১ জনকে হাঁস-মরগী পালন, ৩ জনকে মাছ চাষ, ১৯ জনকে সমন্বিত সবজি চাষ, ২ জনকে নার্সারী ব্যবসা, ২ জনকে ঘাস চাষ, ৫ জনকে কেঁচো সার উৎপাদনে প্রদর্শনী প্লটের জন্য মোট ৮০ জনকে ৫ হাজার টাকা করে ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রান্তিক জনগণকে অ-কৃষি আয়মূলক কার্যক্রমে যুক্ত করার জন্য ১৩ জনকে টেইলরিং, ৬ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ৫ জনকে হস্তশিল্প কাজে মোট ২৪ জনকে ৫ হাজার টাকা করে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র কৃষকদের সারাবছরব্যাপী উন্নত কৃষি কার্যক্রমে যুক্ত করার জন্য মোট ১০ জনকে উন্নত পদ্ধতিতে সবজি চাষ প্রদর্শনী প্লটের জন্য ৬ হাজার টাকা করে ৬০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

