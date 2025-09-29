নওগাঁর পত্নীতলায় কারিতাসের ভূমি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে অ্যাডভোকেসী সভা

আলহাজ্ব বুলবুল চৌধুরী, নওগাঁ | সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৫

নওগাঁর পত্নীতলায় কারিতাস বাংলাদেশ রাজশাহী অঞ্চলের আওতাধীন সমাজ পরিচালিত স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়ন ও সহনশীলতা কর্মসূচী (সিএমএলআরপি-২) প্রকল্প কর্তৃক গ্রাম্য জনগণের ভূমি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রচারাভিযান ও সরকারি ভূমি অফিসের সহিত অ্যাডভোকেসী ও সম্পর্ক জোরদারকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন প্রাঙ্গনে উপজেলার আকবরপুর, কৃষ্ণপুর ও পত্নীতলা ইউনিয়নের ২০টি গ্রামের ভূমি সমস্যায় জড়িত ৫০ জন জনগণ সভায় অংশগ্রহন করেন।

কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের কর্মসূচী কর্মকর্তা একরামুল হকের সভাপতিত্বে সভায় জমির ভূমি উন্নয়ন কর ও জমি নামজারি বর্তমানে কিভাবে সহজে করা যায় সেই বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) জুয়েল মিয়া প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

এসময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপস্থিত জনগণের মধ্যে ৫ জনের দলিল, খতিয়ান সহ সকল কাগজপত্র সরাসরি দেখে জনগণকে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ রেখেছেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম সহ গ্রাম্য নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও কারিতাসের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

নওগাঁ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

নওগাঁর পত্নীতলায় কারিতাস কর্তৃক উপকারভোগীদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান

নওগাঁর পত্নীতলায় কারিতাস বাংলাদেশ, রাজশাহী অঞ্চলের আওতাধীন সমাজ পরিচালিত স্থায়ীত্বশীলবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে মন্দির কমিটির সাথে জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময়

নওগাঁর রাণীনগরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সকল মন্দির কমিটির সাথে মতবিনিময়বিস্তারিত

জুলাই জাতীয় সনদ ও পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে রাণীনগরে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল

জুলাই জাতীয় সনদ ও পিআর পদ্ধতিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দফাবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে মা হারা অসহায় দুই শিশুকে আর্থিক সহায়তা দিলেন ইউএনও

নওগাঁর রাণীনগরে মা হারা অসহায় দুই শিশু প্রীতম ও প্রিয়সীকেবিস্তারিত

মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদে নওগাঁর মান্দা কৃষি কর্মকর্তার প্রেস ব্রিফিং

নওগাঁর মান্দায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদের প্রতিবাদেবিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় দুই বছর ধরে সমাজচ্যুত পরিবার, পূজামন্ডপে যেতে বারণ

নওগাঁর মান্দা উপজেলার ললিতপুর গ্রামে সনাতন ধর্মাবলম্বী এক পরিবারকে দুইবছরবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে সালিশে হাজির না হওয়ায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও তালাবদ্ধ করার অভিযোগ

নওগাঁর রাণীনগরে গ্রাম্য সালিশে হাজির না হওয়ায় একটি বাড়িতে হামলাবিস্তারিত

নওগাঁর বদলগাছীতে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও আটা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ

নওগাঁর বদলগাছীতে ওএমএসের আটা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে সাধারণ নিম্নবিস্তারিত

উত্তর বঙ্গের কৃষি পুন্য অঞ্চলের নতুন নেতৃত্ব: ডিসি হলেন মনিরা হক

বাংলাদেশের সব চেয়ে কৃষি পুন্য অঞ্চল হলো উত্তর বঙ্গের সীমান্তবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে ইয়াবাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক

নওগাঁর রাণীনগরে অভিযান চালিয়ে ১০০পিস ইয়াবাসহ দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটকবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

নওগাঁর রাণীনগরে পুকুরের পানিতে ডুবে মানসিক প্রতিবন্ধী দুই ভাইয়ের মর্মান্তিকবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে মাদক মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

নওগাঁর রাণীনগরে অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার দেড় বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতকবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে বসতবাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি, খোয়া গেছে ৬ ভরি স্বর্ণালঙ্কার

নওগাঁর রাণীনগরে একটি বসতবাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। বাড়ির সবাইবিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় দুর্গাপূজার প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর মান্দায় আসন্ন দূর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভাবিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় মেম্বারের নেতৃত্বে গ্রামীণ রাস্তা বন্ধ, গৃহবন্দী সাত পরিবার

নওগাঁর মান্দা উপজেলার কাঁশোপাড়া ইউনিয়নের জাফরাবাদ গ্রামে চরম দুর্ভোগে পড়েছেনবিস্তারিত

নওগাঁয় তারেক রহমানের পক্ষ থেকে রোগীদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের মাঝে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলবিস্তারিত