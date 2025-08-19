নওগাঁর পত্নীতলায় গর্ভবতী মা ও কিশোরীদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

নওগাঁর পত্নীতলায় গর্ভবতী মা ও কিশোরীদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত
নওগাঁর পত্নীতলায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের আয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ডেলিভারি বৃদ্ধিতে গর্ভবতী মা ও কিশোরীদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগষ্ট) উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন আরডিতে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার জাহিদ হাসান। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে গর্ভবতি মা’দের নূন্যতম ৪টি সেবা গ্রহনে উদ্ধুদ্ধ করন সহ প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহনে অধিকতর গুরুত্বারোপ করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এনামুল ইসলাম, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা মুক্তা পারভীন, ফার্মাসিস্ট আনোয়ার হোসেন সহ পরিবার কল্যাণ সহকারিবৃন্দ, উক্ত এলাকার গর্ভবতী মা ও কিশোরীরা, সুধীজন প্রমুখ।
উঠান বৈঠক শেষে সকল গর্ভবতী মা’দের প্রাথমিক চেকআপ ও প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করা হয় এবং উপস্থিত কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।
