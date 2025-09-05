নওগাঁর পত্নীতলায় হুইল চেয়ার পেলো ১৫ জন প্রতিবন্ধী

রবিউল ইসলাম, পত্নীতলা (নওগাঁ) | সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৫

নওগাঁর পত্নীতলায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০২৪-২৫ এর আওতায় অসহায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক উপকরণ হুইল চেয়ার ও ট্রাই সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলা পরিষদে বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ ব্যক্তিদের মাঝে এসব হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

পত্নীতলা উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের অসহায় ১৫ জন প্রতিবন্ধীর মাঝে এই হুইল চেয়ার ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্কুল ভ্যান বিতরণ করেন নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পত্নীতলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলীমুজ্জামান মিলন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জুয়েল মিয়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আব্দুর রহিম, প্রকৌশলী ইমতিয়াজ জাহিরুল হক, সমাজসেবা কর্মকর্তা ফিরোজ আল মামুন, কৃষি কর্মকর্তা সোহারাব হোসেন, জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রকৌশলী সন্তজ কুমার, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আশীশ কুমার দেবনাথ, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রল্লাদ কুমার কুন্ডু, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মনোরঞ্জন পাল, জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্মকর্তা আমিনুল, তদন্ত (ওসি) আবু তালেব।

