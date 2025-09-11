নওগাঁর পত্নীতলায় ২০০টি পরিবারকে ছাগল বিতরণ

রবিউল ইসলাম, পত্নীতলা (নওগাঁ) | সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৫

নওগাঁর পত্নীতলায় অসহায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষে সমন্বিত প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০০ জন সুফলভোগীদের মাঝে প্রত্যেককে ২টি করে ছাগল, ২৫ কেজি দানাদার খাদ্য, গৃহনির্মাণ জন্য চারটি পিলার, দুইটি টিন ও পাঁচটি প্লাস্টিকের ম্যাট বিতরণ করা হয়।

পত্নীতলা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আশীশ কুমার দেবনাথ অসহায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরদের হাতে ছাগল ও উপকরণ তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সোহারাব হোসেন, মৎস্য কর্মকর্তা রোজিনা পারভীন, সমাজসেবা কর্মকর্তা ফিরোজ আল মামুন, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রল্লাদ কুমার কুন্ডু, পত্নীতলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক রবিউল ইসলাম।

