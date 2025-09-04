নওগাঁর বদলগাছীতে কৃষকদের মাঝে মাষকলাই বীজ ও সার বিতরণ
নওগাঁর বদলগাছীতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে মাষকলাই বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাষকলাই ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই উদ্যোগ গ্রহণ করে।
বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা কৃষি অফিসের হলরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৫০ জন কৃষকের প্রত্যেকের হাতে ৫ কেজি মাষকলাই বীজ, ১০ কেজি ডিএপি এবং ৫ কেজি এমওপি সার তুলে দেওয়া হয়।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাবাব ফারহান এর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইসরাত জাহান ছনি।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার রাজিব আহমেদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো মনিরুল ইসলাম সহ শতাধিক কৃষক ও বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি।
