নওগাঁর বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের মাঝে ছাগল বিতরণ
নওগাঁর বদলগাছীতে সমতল এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর অর্থ সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুবিধা ভোগীদের মাঝে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে বদলগাছী উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের ব্যবস্থাপনায় এ বিতরণ কার্যক্রম করা হয়।
উপজেলা প্রাণী সম্পদ চত্বরে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইসরাত জাহান ছনি। বদলগাছী উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার ডা. রিপা রাণী এতে সভাপতিত্ব করেন। এর আগেও এ প্রল্পের কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণসহ জীবন মান উন্নয়নে হাঁস মুরগী ভেড়া, গরু, ছাগল পালন বিতরণও করা হয়েছে।
আলোচনা সভা ও বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার সাবাব ফারহান,সমাজসেবা অফিসার রাজিব আহমেদ,প্রাণী সম্পদ ও ভেটেরিনারি সার্জন সহ প্রমুখ।
এ প্রকল্পের ২৯০ জন সুবিধা ভোগীর মধ্যে ১৫০ জনকে দুইটি করে ছাগল চারটি সিমেন্টের খুঁটি,পাঁচটি ম্যাট,দুটি ঢেউটিন বিতরণ করে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।
