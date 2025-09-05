নওগাঁর মহাদেবপুরে গাছে বেঁধে নি*র্যাতনের ভিডিও ভাইরাল, গৃহবধূর আত্মহ*ত্যা

মোঃ হাবিবুর রহমান, নওগাঁ থেকে | সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৫

নওগাঁর মহাদেবপুরে এক গৃহবধূকে অনৈতিক কাজের অপবাদ দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে জোর করে ভিডিও করায় সেই ভিডিও ভাইরালের পর লোকলজ্জায় গ্যাসবড়ি সেবন করে আত্মহত্যা করেছেন এক গৃহবধূ। ঐ এলাকার ইউপি মেম্বার তার নিজের লোক দিয়ে ভিডিও করার পর ঐ ভিডিওটি অন্য এক যুবককে দিয়ে দেন। বিষয়টি ওই মেম্বার স্বীকার করলেও ঘটনার এক সপ্তাহ পরও এবিষয়ে থানা পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। দুই বছর আর চার বছরের দুই সন্তান রেখে গৃহবধূর মৃত্যুতে তার শোক সন্তপ্ত মা বাবা মানুষ দেখলেই কেঁদে বুক ভাঁসাচ্ছেন। ওই গৃহবধূ উপজেলার এনায়েতপুর ইউনিয়নের রোদইল আদিবাসী পাড়া গ্রামের আব্দুল মজিদের মেয়ে ও কালুশহর ডিঙ্গাহার গ্রামের দানেশ আলীর ছেলে আল আমিন জয়েনের স্ত্রী মর্জিনা বেগম (৩০)। গত শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বেলা ১১টায় তিনি গ্যাসবড়ি সেবন করেন। প্রথমে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। সেখানে নেয়ার পথে মান্দা ফেরিঘাট এলাকায় তার মৃত্যু হয় । ‘গোলাপ ফুল” নামক ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মর্জিনা বেগম ও একটি যুবককে গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। এলাকার মেম্বার শাহজাহান আলী কর্কষ ও অশালীন ভাষায় শাহাদৎ আঙ্গুলি উঁচিয়ে মারমুখি হয়ে মর্জিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তিনি জানতে চান সেদিন কোন অবৈধ কাজ হয়েছে কিনা। জবাবে মর্জিনা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ওই ছেলের সাথে তার কোন অবৈধ সম্পর্ক নেই। রাস্তা থেকে আটক করে মারতে মারতে তাকে বাড়ির ভীতর নিয়ে যায়। মর্জিনা আরো জানান, তাকে যখন ডাকা হয়, তখন তিনি ভাত খাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় দরজা খুলে তিনি বাইরে বের হন। মেম্বার ওই গৃহবধূর নাম শোনার পর বাবার নাম জানতে চাইলে মর্জিনা লজ্জায় মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। মেম্বার আঙ্গুল উঁচিয়ে ধমক দিলে মর্জিনা ক্ষিপ্ত হয়ে ব্যঙ্গ করে বলেন বাবার নাম শাহজাহান। মেম্বার মারতে চাইলে পরে তার বাবার প্রকৃত নাম বলেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সরেজমিনে মর্জিনার বাবার বাড়ি গেলে তার মা আবেদা বেগম ও বাবা আব্দুল মজিদ তাদের মেয়ে মর্জিনার ছোট দুই সন্তান কোলে নিয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠেন। মা আবেদার বুক ফাটা আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে আসে। আবেদা বলতে থাকেন, ‘‘হায়রে ভাইরাল, ভাইরাল। ভিডিও ভাইরালেই আমার মা চলে গেলো। একেতো ওরা আমাকে নষ্ট অপবাদ দিলো, তার উপর অল পৃথিবী আমার ভাইরাল দেখলো। আমার মা বাবার মাথা হেট হয়ে গেছে।” তিনি অভিযোগ করেন যে, তার মেয়ের শ্বশুড় দানেশ আলী, শ্বাশুড়ি জোবেদা বেগম, ভাসুর জয়নাল আর দেবর ময়েন উদ্দিন তার মেয়েকে গাছের সাথে বেঁধে ইচ্ছামত পিটিয়েছে। তার পশ্চাৎদেশ, পায়ের তালু আর শরীরের সব জায়গা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে থেতলে দিয়েছে। তার মেয়ে সহ্য করেছে। তাকে এত মারপিট করেছে, প্রথমে বাবা মায়ের কাছে তা বলেনি। কিন্তু ভিডিও ভাইরাল হবার পর আর সহ্য করতে পারেনি। সব ঘটনা খুলে বলে নিজেকে শেষ করে দিয়েছে । ঘটনাস্থল কালুশহর ডিঙ্গাহার গ্রামে মর্জিনার শ্বশুড়বাড়িতে গেলে কোন পুরুষ মানুষের দেখা মেলেনি। বড় ছেলে জয়নালের স্ত্রী সেলিনা বেগম ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানালেন, মর্জিনার সাথে পার্শ্ববর্তী কামালপুর গ্রামের মৃত গণেশ রবিদাসের ছেলে সাগর রবিদাসের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। গত ২৫ আগস্ট দিবাগত রাত ১১টার দিকে তাদের দুজনকে মর্জিনার ঘরে দেখতে পেয়ে চৌকির নীচে লুকিয়ে থাকা অবস্থা থেকে সাগর রবিদাসকে বের করে বাড়ির বাইরে আম গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে মারপিট করা হয়। পরে এলাকার মেম্বারকে খবর দেয়া হলে শাহজাহান মেম্বার ঘটনাস্থলে এসে মর্জিনাকেও গাছের সাথে বাঁধতে বলেন। একই গাছে সাগরের পাশোই মর্জিনাকে বেঁধে তার শ্বশুড় দানেশ আলী ও শ্বাশুড়ি জোবেদা বেগম মারপিট করেন। পরে মর্জিনার বাবা মাকে ডেকে এলাকার মেম্বার আজাদুল ইসলামমের মাধ্যমে মর্জিনাকে তার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। এখান থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে কাদাপানিতে সয়লাব খেতের আইলের উপর দিয়ে কামালপুর গ্রামে গিয়ে সাগর রবিদাসকেও পাওয়া যায়নি। তার মা রিতা রাণী জানালেন, কালুশহর বাজারে দোকানে তার ছেলে সবসময় থাকে। মর্জিনার বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় মর্জিনার শ্বশুর ও অন্যরা তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে গাছের সাথে বেঁধে বেদম মারপিট করে। এতে সাগর মারাত্মক আহত হয়। তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হয়। তার মাথায় ৫টি সেলাই দিতে হয়েছে । মর্জিনার স্বামী আল আমিন জয়েন জানান, ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। দিনমজুরি কাজ করতে ফরিদপুর গিয়েছিলেন। তার স্ত্রীর ফোন পেয়ে বাড়ি আসেন । জানতে চাইলে অভিযুক্ত মেম্বার শাহজাহান আলী ভিডিও ধারণ করানোর কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে সব ঘটনা মোবাইলফোনে মহাদেবপুর থানার ওসিকে জানান। ওসি ঘটনাস্থলে না এসে মেয়ের কোন কথা বলার থাকলে তা রেকর্ড করতে বলেন। তাই মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তা মোল্লাপাড়া গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে বাবুকে ভিডিও করতে বলেন। কিন্তু ভিডিওটি ফেসবুকে ছাড়লেন কেন এমন প্রশ্নের কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি । মোল্লাপাড়া গ্রামে গেলে বাবু জানান, তিনি ভিডিও করেননি। কালুশহর ডিঙ্গাহার হিন্দুপাড়া গ্রামের দুলাল চন্দ্রের ছেলে আনন্দ অনেক ভিডিও করেছে। সে গোলাপ ফুল নামক ফেক ফেসবুক আইডিতে ভাইরাল করেছে। আনন্দ পতœীতলা উপজেলা ভ‚মি অফিসে চাকরি করেন। আনন্দের সাথে যোগাযোগের জন্য পতœীতলা উপজেলা ভ‚মি অফিসের নাজির মোয়াজ্জেম হোসেনের মোবইলফোনে বার বার কল দিলেও তিনি তা রিসিভ করেননি। মহাদেবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহীন রেজা বলেন, মর্জিনার আত্মহত্যার ব্যাপারে থানায় একটি ইউডি মামলা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে দাফন করা হয়েছে। মেয়েটার কোন বক্তব্য আছে কিনা তা তিনি শাহজাহান মেম্বারকে রেকর্ড করে রেখে পরে সেটা তাঁকে সরবরাহ করতে বলেছিলেন। কিন্তু সেই ভিডিও ভাইরাল হলো কিনা তা তিনি জানেন না।

