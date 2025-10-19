নওগাঁর মহাদেবপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলার ঘটনায় মামলা

নওগাঁর মহাদেবপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলার ঘটনায় মামলা
নওগাঁর মহাদেবপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের অতর্কিত মারপিট সহ হামলায় নারীসহ অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গত শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে মহাদেবপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন মোহাম্মদ আলী নামে একজন ভূক্তভোগী,যা মামলার নম্বর—১২, তারিখ—১৮ অক্টোবর ২০২৫ ইং।
মামলায় উপজেলার চাঁন্দাশ ইউনিয়নের চককন্দর্পপুর, রামরায়পুরসহ আশপাশের গ্রামের ১৪ জনকে আসামি করা হয়েছে।
অভিযুক্তরা হলেন—চককন্দর্পপুর গ্রামের আজিজার রহমানের ছেলে ফারুক (৩৭), মৃত হানিফ উদ্দিন মোল্লার ছেলে আজিজার রহমান (৫৭), আব্দুল আজিজের ছেলে আয়নাল হক (৪৫), রামরায়পুর গ্রামের মৃত ছহিরের ছেলে আবুল কালাম (৪০), শরিফুল ইসলাম (৩২), ফরহাদ (৩৮), সুলতান (২৬), জাহিদুল ইসলাম (৩০), রেজাউল ইসলাম (৪২), আজিজুল (৫০), সবুজ (২৫), সুজন (২৩), মাসুম (২০) ও রাসেল (২০)।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, চাঁন্দাশ ইউনিয়নের চককন্দর্পপুর গ্রামের মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে একই গ্রামের আজিজার রহমান গংদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এই বিরোধের জেরে গত ১৪ অক্টোবর (মঙ্গলবার) দুপুরে পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় প্রতিপক্ষের লোকজন।
এ সময় হামলাকারীরা মোহাম্মদ আলীর পরিবারের নারী সদস্যদের ওপর শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালিয়ে মারধর করে। হামলায় আহত হন মোহাম্মদ আলীর ভাই জাকারিয়া ও আল আমিন, জাকারিয়ার স্ত্রী নাদিরা, আল আমিনের স্ত্রী লাভলী, আব্দুস সালামের স্ত্রী আসমা, মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী খাদিজা এবং আব্দুস সাত্তারের স্ত্রী হাবিবা।
তাদের উদ্ধার করে প্রথমে মহাদেবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে নওগাঁ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তারা সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভূক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, তারা দীর্ঘদিন ধরে ওই জমি ভোগদখল করে আসছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ একটি জাল (ভূয়া) দলিল দেখিয়ে জমি দখলের চেষ্টা করে।
হামলার সময় বিরোধপূর্ণ জমির প্রায় ৪০টি বাঁশ কেটে নিয়ে যায় তারা, যার বাজারমূল্য প্রায় ১০ হাজার টাকা। এ বিষয়ে অভিযুক্ত আজিজার রহমানের সাথে যোগাযোগ করা জন্য তার বাসায় গিয়ে তাহাকে না পাওয়া তার বক্তব্য দেওয়া সমভাব হয়নি।
এব্যাপারে মহাদেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন রেজা বলেন, “ঘটনার বিষয়ে একটি মামলা নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন