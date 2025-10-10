নওগাঁর মান্দায় সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধা নারীর মৃত্যু
মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় এক অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধা নারী নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে সড়কের কোনো এক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে ঘটনাস্থল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য এখনো জানা যায়নি। মহাসড়কের পাশে আহত অবস্থায় এক বৃদ্ধা নারীকে দেখতে পেয়ে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি করান।
জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, আহত অবস্থায় ওই নারীকে হাসপাতালে আনা হলে আমরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নিহত নারীর বয়স প্রায় ৬৫ বছর হবে। তার নাম–পরিচয় এখানো জানা যায়নি।
মান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু রায়হান আশেকিন জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ওই নারীর মৃত্যু সড়ক দুর্ঘটনার কারণে হয়ে থাকতে পারে। মরদেহের পরিচয় শনাক্তে মান্দা থানার একটি পুলিশ টিম কাজ করছে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন