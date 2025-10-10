নওগাঁর মান্দায় সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধা নারীর মৃত্যু

মোঃ হাবিবুর রহমান, নওগাঁ | অক্টোবর ১০, ২০২৫

মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় এক অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধা নারী নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে সড়কের কোনো এক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে ঘটনাস্থল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য এখনো জানা যায়নি। মহাসড়কের পাশে আহত অবস্থায় এক বৃদ্ধা নারীকে দেখতে পেয়ে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি করান।

জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, আহত অবস্থায় ওই নারীকে হাসপাতালে আনা হলে আমরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নিহত নারীর বয়স প্রায় ৬৫ বছর হবে। তার নাম–পরিচয় এখানো জানা যায়নি।

মান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু রায়হান আশেকিন জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ওই নারীর মৃত্যু সড়ক দুর্ঘটনার কারণে হয়ে থাকতে পারে। মরদেহের পরিচয় শনাক্তে মান্দা থানার একটি পুলিশ টিম কাজ করছে।

নওগাঁ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

নওগাঁর রাণীনগরের কামতা এস.এন উচ্চ বিদ্যালয়ের অভিভাবক সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলার কামতা সত্যেন্দ্রনাথ (এস.এন) উচ্চ বিদ্যালয়ের চারজন অভিভাবকবিস্তারিত

নওগাঁয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার প্রদর্শনীতে মানুষের ঢল

নওগাঁয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি এন পির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাববিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নওগাঁর রাণীনগরে মেহেদী হাসান (২৯) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশবিস্তারিত

নওগাঁয় সীতাকুন্ডের সাংবাদিকের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়ায় এখনবিস্তারিত

লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে মেলা নওগাঁর রাণীনগরে ছোট যমুনা নদীতে শত শত নৌকার নৌবহর

নদীতে শত শত নৌকা। একেকটি নৌকা একেক রকমের সাজানো। ঢাক-ঢোল,বিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে এমপলসহ মাদককারবারী আটক

নওগাঁর রাণীনগরে ৪০ পিচ এমপল ইনজেকশনসহ সাইদুল ইসলাম (৩৫) নামেরবিস্তারিত

নওগাঁর ধামইরহাটে ইউএনও‘র বিরুদ্ধে গর্ভবতী নারীকে মারধরের অভিযোগটি মিথ্যা

নওগাঁর ধামইরহাটে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) শাহরিয়ার রহমান এবং পৌরবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে বৃদ্ধা নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ এক যুবকের বিরুদ্ধে

নওগাঁর রাণীনগরে গভীর রাতে ঘরে ঢুকে ৬৪ বছর বয়সী একবিস্তারিত

নওগাঁর আত্রাইয়ে লোকালয়ে হুনুমান উৎসুক জনতার ভীড়

নওগাঁর আত্রাইয়ে লোকালয়ে হুনুমান। উৎসুক জনতার ভীড়। সোমবার (৬ অক্টোবর)বিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় জাল দলিলের তাণ্ডব: সেনা সদস্যের নেতৃত্বে বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট

নওগাঁর মান্দা উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের বালিকাপাড়া গ্রামে এক চাঞ্চল্যকর ওবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু

নওগাঁর রাণীনগরে বজ্রপাতে জাহের আলী (৫২) নামে এক কৃষকের মৃত্যুবিস্তারিত

নওগাঁয় প্রবল ঝড়ে লণ্ডভণ্ড তিন উপজেলা, বজ্রাঘাতে এক জেলের মৃত্যু

নওগাঁর পত্নীতলা মহাদেবপুর ও সদর উপজেলাসহ আশপাশের কয়েকটি এলাকায় শনিবারবিস্তারিত

নওগাঁর পত্নীতলায় ইউপি চেয়ারম্যান মিন্টু’র দাফন সম্পন্ন

নওগাঁর পত্নীতলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত নজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাবিবুরবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে আড়াই লক্ষ টাকার বিদেশী ৩টি গরু চুরি

নওগাঁর রাণীনগরে বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার গোনা ইউনিয়নের লক্ষিপুর গ্রামেরবিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় প্রকাশিত সংবাদটি মিথ্যা দাবি মান্দা থানার এসআই

নওগাঁর মান্দায় সম্প্রতি একটি মামলায় অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে থানা পুলিশেরবিস্তারিত

নওগাঁর পত্নীতলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ইউপি চেয়ারম্যানের মর্মান্তিক মৃত্যু

নওগাঁর পত্নীতলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানবিস্তারিত