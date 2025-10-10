নওগাঁর রাণীনগরের কামতা এস.এন উচ্চ বিদ্যালয়ের অভিভাবক সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত

কাজী আনিছুর রহমান, রাণীনগর (নওগাঁ) | অক্টোবর ১০, ২০২৫

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলার কামতা সত্যেন্দ্রনাথ (এস.এন) উচ্চ বিদ্যালয়ের চারজন অভিভাবক সদস্য পদে দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার উৎসবমুখর পরিবেশে কামতা এস.এন উচ্চ বিদ্যালয়ে এ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

ভোটে কামতা এস.এন উচ্চ বিদ্যালয়ের চারজন অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন, এনামুল হক রানা, সোহেল রানা, আলমগীর হোসেন। আর দুই প্রার্থী সমান ভোট পাওয়ায় লটারীতে এনামুল হক নির্বাচিত হন।

৬ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মোট ভোটার সংখ্যা ২৭২ জন। এর মধ্যে ২১১ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

নির্বাচনে প্রিজাইডিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন রাণীনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) মো. শফিউল আলম। তিনি সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।

নওগাঁ, সারাদেশ


