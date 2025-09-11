নওগাঁর রাণীনগরে অটোভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেলো শিশুর

নওগাঁর রাণীনগরে অটোভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেলো শিশুর
নওগাঁর রাণীনগরে অটোভ্যানের ধাক্কায় সাখওয়াত (৫) নামের এক শিশু প্রাণ হারিয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার পূর্ব বালুভরা এলাকার পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন রাণীনগর-আবাদপুকুর সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাখওয়াত নওগাঁ সদর উপজেলার মকরামপুর গ্রামের বাসিন্দা হাসান আলীর ছেলে।
ছেলেটি কয়েকদিন আগে বেড়াতে গিয়েছিল তার নানা মঞ্জুর আলীর বাড়ি, যা রাণীনগরের পূর্ব বালুভরা গ্রামে অবস্থিত।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে নানাবাড়ির সামনে রাস্তার পাশে খেলছিল সাখওয়াত। একপর্যায়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ করেই যাত্রীবোঝাই একটি অটোভ্যান দ্রুতগতিতে এসে তাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেলে ভ্যানটি তার ওপর দিয়েই চলে যায়। এতে গুরুতর আহত হয় শিশুটি।
তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়রা ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে রাণীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। তবে সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাণীনগর থানার ওসি আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান।
তিনি জানান, এটি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত সড়ক দুর্ঘটনা। শিশুটির মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আছে।
