নওগাঁর রাণীনগরে আ’লীগ নেতা মান্নান মুহুরী আটক
নওগাঁর রাণীনগরে আ’লীগ নেতা মান্নান মুহুরী (৫৫) কে আটক করেছে থানা পুলিশ। আটক মান্নান মুহুরী উপজেলার এনায়েতপুর গ্রামের মৃত-আলী হোসেনের ছেলে। তিনি রাণীনগর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের একজন দলিল লেখক।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল হাফিজ মো: রায়হান জানান উপজেলা আ’লীগের দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক, কাশিমপুর ইউনিয়ন আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ত্রিমোহনী উচ্চ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সভাপতি মান্নান মুহুরী একজন আ’লীগের অন্যতম দোসর।
তিনি সাবেক এমপি ইসরাফিলের সময় দখলবাজি, চাঁদাবাজি ও নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। তিনি সাবেক এমপি ইসরাফিলের অন্যতম একজন সহযোগীও ছিলেন। গত বছরের ৫আগস্টের পর উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে অগ্নি সংযোগের মূল হোতা ছিলেন এই মান্নান মুহুরী।
তিনি রাজনৈতিক মামলার অন্যতম একজন আসামী। তিনি দীর্ঘদিন যাবত পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপনে ছিলেন। সোমবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তি বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলায় তার আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন থাকা অবস্থায় অভিযান পরিচালনা করে আটক করা হয়।
মঙ্গলবার সকালে আদালতের মাধ্যমে আটককৃত মান্নান মুহুরীকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। আগামীতেও এই ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ওসি রায়হান।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন