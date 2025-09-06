নওগাঁর রাণীনগরে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা বিষয়ক মতবিনিয় সভা

কাজী আনিছুর রহমান, রাণীনগর (নওগাঁ) | সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫

নওগাঁর রাণীনগরে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা বিষয়ক মতবিনিয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার রাণীনগর থানা পুলিশের আয়োজনে থানা প্রাঙ্গনে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাণীনগর থানার ওসি আব্দুল হাফিজ মো. রায়হানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, নওগাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল মুশফিকুর রহমান।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি চন্দন কুমার মহন্ত, যুগ্ম সম্পাদক কৃষ্ণপদ মহন্ত, সাংবাদিক হারুনুর রশিদ, সুকুমল কুমার প্রামানিক, আব্দুর রউফ রিপন, মামুনুর রশিদ, থানার এসআই নাজমুল হকসহ বিভিন্ন পূজা মন্ডপের সভাপতি-সম্পাদকবৃন্দ।

এছাড়া মতবিনিময় সভায় উপজেলার প্রতিটি পূর্জা মন্দিরের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন। এ বছর রাণীনগর উপজেলায় ৪৬টি পূজা মন্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

