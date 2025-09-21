নওগাঁর রাণীনগরে ইয়াবাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক

নওগাঁর রাণীনগরে ইয়াবাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক
নওগাঁর রাণীনগরে অভিযান চালিয়ে ১০০পিস ইয়াবাসহ দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-৫,নাটোর ক্যাম্পের একটি টহল দল। শনিবার রাতে তাদেরকে আটকের পর রাণীনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এঘটনায় আটককৃতদের বিরুদ্ধে রাতেই মাদক মামলা রুজু করে রোববার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো: রায়হান বলেন,শনিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ নাটোর র্যাব-৫এর একটি টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাণীনগর উপজেলা হাসপাতাল মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।
এসময় পশ্চিম বালুভরা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে সোহাগ হোসেন (২৫) ও একই গ্রামের ফাহাদ আলীর ছেলে সোহেল রানা (৩৮) কে আটক করে।
আটককালে তাদের নিকট থেকে মোট ১০০পিস ইয়াবা উদ্ধার করে। আটককৃতদের থানায় হস্তান্তরের পর রাতেই তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়। রুজুকৃত মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে রোববার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের এই কর্মকর্তা।
