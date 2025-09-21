নওগাঁর রাণীনগরে ইয়াবাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কাজী আনিছুর রহমান, রাণীনগর (নওগাঁ) | সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫

নওগাঁর রাণীনগরে অভিযান চালিয়ে ১০০পিস ইয়াবাসহ দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র‍্যাব-৫,নাটোর ক্যাম্পের একটি টহল দল। শনিবার রাতে তাদেরকে আটকের পর রাণীনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এঘটনায় আটককৃতদের বিরুদ্ধে রাতেই মাদক মামলা রুজু করে রোববার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো: রায়হান বলেন,শনিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ নাটোর র‍্যাব-৫এর একটি টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাণীনগর উপজেলা হাসপাতাল মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় পশ্চিম বালুভরা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে সোহাগ হোসেন (২৫) ও একই গ্রামের ফাহাদ আলীর ছেলে সোহেল রানা (৩৮) কে আটক করে।

আটককালে তাদের নিকট থেকে মোট ১০০পিস ইয়াবা উদ্ধার করে। আটককৃতদের থানায় হস্তান্তরের পর রাতেই তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়। রুজুকৃত মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে রোববার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের এই কর্মকর্তা।

অপরাধচিত্র, নওগাঁ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

‎রংপুরের পীরগঞ্জে সাংবাদিক লাঞ্ছিতের ঘটনায় থানায় মামলা, বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা

অবশেষে বায়ান্নর আলো’র প্রতিনিধি মিফতাহুল ইসলামকে মারপিট, জোরপুর্বক চাবি কেড়েবিস্তারিত

নরসিংদী রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাত কিশোরের মরদেহ উদ্ধার

নরসিংদীর রায়পুরায় রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা (১৬) এক কিশোরের মরদেহবিস্তারিত

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার ৩নং পাইকুরাটি ইউনিয়নে নিহত তুষার (১৭)বিস্তারিত

খুলনা মেডিকেলে চাঞ্চল্যকর ঘটনা, দুদকের অভিযানে বেরিয়ে এলো দালাল-অব্যবস্থাপনার চিত্র

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন ইউনিট-১-এর ৫ ও ৬ নম্বরবিস্তারিত

তদন্তে গড়িমসি :খুলছে না জবি শিক্ষার্থী প্রত্যাশা আত্মহত্যার জট

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থী প্রত্যাশা মজুমদার (২২) আত্মহত্যারবিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় দুই বছর ধরে সমাজচ্যুত পরিবার, পূজামন্ডপে যেতে বারণ

নওগাঁর মান্দা উপজেলার ললিতপুর গ্রামে সনাতন ধর্মাবলম্বী এক পরিবারকে দুইবছরবিস্তারিত

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে সেবামূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেরবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে গাঁজাসহ এক মাদক কারবারি আটক

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ৪ কেজি গাঁজাসহ আল আমিন (৩০) নামে একবিস্তারিত

কুড়িগ্রামে সাংবাদিককে হুমকি তদন্তে বিএনপির ৩ সদস্যের কমিটি

সমকালের রাজারহাট প্রতিনিধি ও রাজারহাট প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদকেবিস্তারিত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ইউনিয়ন পরিষদ সহ তিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরি

চট্টগ্রামের মিরসরাই সদর ইউনিয়ন পরিষদ সহ মিরসরাই পৌর সদরে তিনটিবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে সালিশে হাজির না হওয়ায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও তালাবদ্ধ করার অভিযোগ

নওগাঁর রাণীনগরে গ্রাম্য সালিশে হাজির না হওয়ায় একটি বাড়িতে হামলাবিস্তারিত

শিক্ষার্থী লামিয়া হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে সহপাঠীদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ৬ষ্ঠ শিক্ষার্থী লামিয়া হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন ওবিস্তারিত

খুলনায় আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যক্রম, ২০ জন গ্রেপ্তার

খুলনা নগরীর বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজন আটক

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ বাবুবিস্তারিত

খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে রক্তাক্ত সংঘর্ষ: দুই প্রজন্মের জীবনের টানাপোড়েন

খুলনা নগরীর মুজগুন্নি বাস্তুহারা কলোনিতে রোববার সকালটা ছিল অন্য দিনেরবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যা, ঘাতক স্বামী আটক

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে স্ত্রী শিউলী বেগমকে (৩৫) নৃশংসভাবে গলা কেটে হত্যারবিস্তারিত