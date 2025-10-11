নওগাঁর রাণীনগরে উপজেলা রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ের উদ্বোধন

কাজী আনিছুর রহমান, রাণীনগর (নওগাঁ) | অক্টোবর ১১, ২০২৫

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার উপজেলা সদরের রেলগেট সংলগ্ন আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে একটি মার্কেটে রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফিতা কেটে কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন রাণীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান।

উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. ফিরোজ এ আলমের সভাপতিত্বে ও সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুল মান্নানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ড. জিয়াউল হক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নাছির উদ্দীন, উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা মোস্তফা ইবনে আব্বাস, ডা. আনজির হোসেন, শামীম, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা- শ্রমিকদের নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শ্রমনীতিকে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে গুরুত্ব ও অপরিহার্য তুলে ধরে বলেন ইসলামী শ্রমনীতিতে শ্রমিকদের অধিকার আদায় করতে হলে অবশ্যই সকল শ্রমিক ভাইদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

