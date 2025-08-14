নওগাঁর রাণীনগরে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

কাজী আনিছুর রহমান, রাণীনগর (নওগাঁ) | আগস্ট ১৪, ২০২৫

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলায় এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত এবং ভর্তি পরীক্ষায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে চান্সপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছে আরপিএ। বৃহস্পতিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরে প্রসপ্যারিটি অ্যাসোসিয়েশন (আরপিএ) উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

অনুষ্ঠানে উপজেলার ১৪টি উচ্চ বিদ্যালয় হতে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৭৮ জন এবং ভর্তি পরীক্ষায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে চান্সপ্রাপ্ত ৩০ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা হিসেবে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিদের আরপিএ’র পক্ষ থেকে গাছ দিয়ে বরণ করা হয়।

আরপিএ’র সভাপতি মো. শাহীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক প্রবীর কুমার পালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাণীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান।

এছাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ নওশাদ হাসান, নওগাঁ সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর শরিফুল ইসলাম খান, রাণীনগর শের-এ বাংলা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোফাখ্খার হোসেন খাঁন পথিক, রাণীনগর থানার ওসি আব্দুল হাফিজ মো, রায়হান, সাবেক প্রধান শিক্ষক আবু বক্কর সিদ্দিকসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আরপিএ’র সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা পাওয়া শিক্ষার্থীরা জানায়, আরপিএ’র এই আয়োজন শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, তাদের জীবনে পাওয়া বড় একটা অনুপ্রেরণা। আরপিএ’র যে দিকনির্দেশনা তারা পেয়েছে তা কখনই ভুলবার মতো নয়। এমন অনুপ্রেরণামূলক আয়োজনের জন্য তারা আরপিএর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

“আলোকিত রাণীনগর আমাদের স্বপ্ন” আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২০ সাল থেকে আরপিএ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। গণিত অলিম্পিয়াড, কুইজ প্রতিযোগীতা, ক্যারিয়ার গঠন, উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচির মাধ্যমে রাণীনগরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষানুরাগী করার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে আরপিএ।

এছাড়া উপজেলার দুর্গম এলাকাগুলোতে ফ্রি-মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে অসহায় মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য সেবাও পৌঁছে দিচ্ছে আরপিএ।

শিক্ষা ও ক্যাম্পাস, নওগাঁ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

যশোরের মনিরামপুরে প্রতিভা বিদ্যানিকেতনে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

যশোরের মনিরামপুরে প্রতিভা বিদ্যানিকেতনের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। এবিস্তারিত

চট্টগ্রামের নিজামপুর মাওলানা আব্দুল গণি দাখিল মাদরাসায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে নিজামপুর মাওলানা আব্দুল গণি (রহ:) দাখিল মাদরাসার ২৫বিস্তারিত

দিনাজপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত

দিনাজপুর সরকারি কলেজ এর উপাধ্যক্ষ কে দায়িত্ব হস্তান্তর কালে প্রভাষক,বিস্তারিত

যবিপ্রবির প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর ও প্রধান ফটক সংস্কারের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্তারিত

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া-চিকিৎসাভাতা দ্বিগুণ করার প্রস্তাব

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ও চিকিৎসাভাতা বাড়ানোরবিস্তারিত

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে আলটিমেটাম, না মানলে টানা কর্মবিরতি

দাবি পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারকে এক মাসের আলটিমেটাম দিয়েছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানবিস্তারিত

রাজাকারদের ফাঁসি দিয়েছি, এবার তোদেরও ছাড়বো না

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া আন্দোলনকারীদের ফাঁসি দিতে চেয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীবিস্তারিত

ইংল্যান্ডে ছাত্ররাজনীতির জন্য মাঠে নামল, কতগুলোকে মেরে ফেলায় দিল না?

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা বলেছিলেন,বিস্তারিত

প্রাথমিকে আসছে বড় নিয়োগ, নেয়া হবে ১৭ হাজার শিক্ষক

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ বিধি সংশোধনের কাজ প্রায় শেষবিস্তারিত

ইবিতে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের নবীনবরণ

নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগেরবিস্তারিত

শুরু হচ্ছে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা কার্যক্রম, রেজিস্ট্রেশন করবেন যেভাবে

দেশের প্রায় ৫ কোটি শিশু-কিশোরকে টাইফয়েডের টিকা দেবে সরকার। ৯বিস্তারিত

ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে এসএসসিতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে বর্ণনা দাস বর্ণ

এসএসসি ২০২৫ ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বরবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে জুবায়ের, মাসুদ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সাতক্ষীরা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির কার্যনার্বাহী পরিষদের পূর্ণাঙ্গবিস্তারিত

ইবির ফরিদপুর জেলা ছাত্রকল্যান সমিতির নবীন বরণ-প্রবীণ বিদায়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ছাত্রকল্যান সমিতির পূর্মিলনী, নবীনবিস্তারিত

প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

গাজীপুরে চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভ করায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়েবিস্তারিত

বেতন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষদের বড় সুখবর

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুখবর দিয়েছে মন্ত্রণালয়। শিক্ষকদের বেতন দুইবিস্তারিত