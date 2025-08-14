নওগাঁর রাণীনগরে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
নওগাঁর রাণীনগর উপজেলায় এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত এবং ভর্তি পরীক্ষায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে চান্সপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছে আরপিএ। বৃহস্পতিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরে প্রসপ্যারিটি অ্যাসোসিয়েশন (আরপিএ) উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
অনুষ্ঠানে উপজেলার ১৪টি উচ্চ বিদ্যালয় হতে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৭৮ জন এবং ভর্তি পরীক্ষায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে চান্সপ্রাপ্ত ৩০ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা হিসেবে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিদের আরপিএ’র পক্ষ থেকে গাছ দিয়ে বরণ করা হয়।
আরপিএ’র সভাপতি মো. শাহীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক প্রবীর কুমার পালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাণীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান।
এছাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ নওশাদ হাসান, নওগাঁ সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর শরিফুল ইসলাম খান, রাণীনগর শের-এ বাংলা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোফাখ্খার হোসেন খাঁন পথিক, রাণীনগর থানার ওসি আব্দুল হাফিজ মো, রায়হান, সাবেক প্রধান শিক্ষক আবু বক্কর সিদ্দিকসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আরপিএ’র সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সংবর্ধনা পাওয়া শিক্ষার্থীরা জানায়, আরপিএ’র এই আয়োজন শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, তাদের জীবনে পাওয়া বড় একটা অনুপ্রেরণা। আরপিএ’র যে দিকনির্দেশনা তারা পেয়েছে তা কখনই ভুলবার মতো নয়। এমন অনুপ্রেরণামূলক আয়োজনের জন্য তারা আরপিএর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।
“আলোকিত রাণীনগর আমাদের স্বপ্ন” আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২০ সাল থেকে আরপিএ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। গণিত অলিম্পিয়াড, কুইজ প্রতিযোগীতা, ক্যারিয়ার গঠন, উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচির মাধ্যমে রাণীনগরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষানুরাগী করার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে আরপিএ।
এছাড়া উপজেলার দুর্গম এলাকাগুলোতে ফ্রি-মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে অসহায় মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য সেবাও পৌঁছে দিচ্ছে আরপিএ।
