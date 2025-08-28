নওগাঁর রাণীনগরে চাল উদ্ধারের ঘটনায় ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নওগাঁর রাণীনগরে চাল উদ্ধারের ঘটনায় ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা
নওগাঁর রাণীনগরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর দেড় হাজার কেজি চাল উদ্ধারের ঘটনায় ৯জনক আসামী করে মামলা করেছেন উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক আনিছুর রহমান। ঘটনার চার দিন পর বহস্পতিবার (২৮ আগষ্ট) দুপুরে রাণীনগর থানায় এই মামলা দায়ের করেন তিনি।
রাণীনগর উপজলা খাদ্য পরিদর্শক আনিছুর রহমান বলেন, ১৫টাকা কেজি দরে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্রদের মাঝে ডিলারদের মাধ্যমে চাল বিতরণ চলছিল।
এরই মধ্য গত ২৪আগস্ট গোপন সংবাদে জানতে পারেন, উপজলার ভবানীপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের বাড়ীতে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর বিপুল পরিমান চাল মজুদ রয়েছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখান অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে সিরাজুল ইসলামের বাড়ী থেকে দেড় হাজার কেজি (৩০ কেজির ৫০বস্তা) চাল উদ্ধার করা হয়।পরে উদ্ধার চালগুলাে গোনা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড মেম্বার রবিউল ইসলামের জিম্মায় রাখা হয়।
কি কারণে ওই বাড়ীতে চালগুলাে রাখছিল তা সাথে সাথে সনাক্ত করা যায়নি। পরে খােঁজ খবর নিয়ে জরিতদের সনাক্ত করে ৯জনের নামে বহস্পতিবার দুপুরে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও জব্দকৃত চালগুলাে উপজলা খাদ্যগুদামে হেফাজতে রাখা হয়েছে।
রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মাে: রায়হান জানান,খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর দেড় হাজার কেজি চাল উদ্ধারের ঘটনায় উপজলা খাদ্য পরিদর্শক আনিছুর রহমান বাদী হয়ে ৭জনকে এজাহারনামীয় এবং অজ্ঞাতনামা আরাে ২জনকে আসামী করে মামলা দিয়েছেন। এঘটনায় জরিতদের গ্রেফতারর চেষ্টা চলছে।
