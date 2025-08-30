নওগাঁর রাণীনগরে নিষিদ্ধ সুতি ও কারেন্টজাল জব্দ

কাজী আনিছুর রহমান, রাণীনগর (নওগাঁ) | আগস্ট ৩০, ২০২৫

নওগাঁর রাণীনগরে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান চালিয়ে প্রায় পৌনে এক লাখ টাকার নিষিদ্ধ সুতি ও কারেন্টজাল জব্দ করে আগুনে ভস্মিভূত করা হয়েছে।

অভিযানের সময় এক ব্যবসায়ীকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে পৃথক স্থানগুলোতে অভিযান পরিচালনা করেন আদালতের বিচারক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রাকিবুল হাসান।

উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা পলাশ চন্দ্র দেবনাথ জানান, মিরাট এলাকার মিরাট স্লুইস গেটে নিষিদ্ধ সুতি জাল ব্যবহার করে মাছ নিধন করা হচ্ছে। এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এবং মৎস্য অফিসের উদ্যোগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানাপুলিশসহ ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে স্লুইস গেট থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকার দুটি সুতি জাল জব্দ করে আগুনে ভস্মিভূত করা হয়। এরপর ত্রিমোহনী হাটে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০ হাজার টাকার এক হাজার ৫০০ মিটার নিষিদ্ধ কারেন্টজাল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।
জাল বিক্রেতা আকরাম হোসেনকে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আকরাম হোসেন আত্রাই উপজেলার নবাবের তাম্বু গ্রামের বাসিন্দা।

