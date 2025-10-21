নওগাঁর রাণীনগরে বিসিআইসি’র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ইন্তেকাল
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পেরেশন (বিসিআইসি) অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী আলহাজ্ব নবির উদ্দিন খান (৭০) ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলিইহি রাজিউন ।মৃত্যু কালে স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ কন্যা সন্তানসহ অসখ্য গুনগ্রাহী রেখে যান।
নবির উদ্দিন খান নওগাঁ জেলার রাণীনগর উপজেলার পারইল ইউনিয়নের ধোপাপাড়া বিলকৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত ময়েজ উদ্দিন খানের ছেলে। রবিবার রাতে বাধ্যক্ষ জনিত কারণে তার নিজ বাসভবনে মারা যান তিনি। সোমবার বেলা ১১টায় পালশা কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নামাজে জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।
তিনি চাকরী শেষে নিজ এলাকায় বসবাস করতেন। তার জীবন দশাই এলাকায় মাসবতার ফেরিওয়ালা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মানুষের বিপদ আপদে সে সব সময় সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতেন।
তার প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় এলাকার উন্নয়নে চোখে পরার মতো ভূমিকা ছিলো। তার ধারাবাহিকতায় এলাকায় বেশ কিছু মসজিদ মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের সহযোগীতা করেন তিনি। চাকরি জীবনে দেশের বিভিন্ন স্থানে চাকরি করলেও সর্বশেষ বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার সান্তাহার সাইলো থেকে অবসরে যান।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন