নওগাঁর রাণীনগর রেলওয়ে স্টেশনের ১০০ বছর পূর্তি উদযাপন

কাজী আনিছুর রহমান, রাণীনগর (নওগাঁ) | আগস্ট ১৪, ২০২৫

নওগাঁর রাণীনগর রেলওয়ে স্টেশনের শতবর্ষ (১০০ বছর) পূর্তি উপলক্ষে আনন্দঘন পরিবেশে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪আগষ্ট) উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভাসহ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজন করে বাংলাদেশ রেলওয়ের সহযোগিতায় রাণীনগর রাইডো নামের একটি সামাজিক সংগঠন।

সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে রাণীনগর রেলস্টেশন এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাণীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান।

এরপর শুরু হয় একটি র‍্যালি। এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেয়। র‍্যালিটি শহরের প্রধান সড়কগুলো ঘুরে আবার স্টেশন এলাকায় ফিরে আসে।

আয়োজকরা জানায়, শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে ছিল রেলস্টেশনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা, ছবি প্রদর্শনী, সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

স্টেশন চত্বরে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন রাইডো সংগঠনের শিক্ষক উপদেষ্টা দেওয়ান মতিউর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সদস্য কাজী ইসতিয়াক আমিন বিশাল।

আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ নওশাদ হাসান ও রাণীনগর থানার ওসি আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান।

অনুষ্ঠানে রেলস্টেশনের পুরনো দিনের স্মৃতি তুলে ধরেন সাংবাদিক, শিক্ষক, এনজিওকর্মী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। এ সময় স্টেশনের উন্নয়ন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

নওগাঁ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

নওগাঁয় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও ব্যাখ্য”

গত ১০/১১ আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখে বেশ কিছু জাতীয় ওবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলায় এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত এবং ভর্তি পরীক্ষায়বিস্তারিত

নওগাঁর মিরাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে জমির হোল্ডিং করার জন্য ঘুষ দিতে হয়, প্রতিবাদে প্রেস ব্রিফিং

নওগাঁর রানীনগর মিরাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে জমির হোল্ডিং করার অনুমতিবিস্তারিত

নওগাঁয় পত্নীতলা বিজিবি ও বিএসএফ পতাকা বৈঠকে ভারতীয় নাগরিকের লাশ হস্তান্তর

নওগাঁয় পত্নীতলা ১৪ বিজিবি ও বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয়বিস্তারিত

আগামী নির্বাচন সবচেয়ে কঠিন নির্বাচন: তারেক রহমান

আগামী নির্বাচন সবচেয়ে কঠিন নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপিরবিস্তারিত

নওগাঁর পত্নীতলায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত

নওগাঁর পত্নীতলায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত নওগাঁর পত্নীতলায় জাতীয় আদিবাসীবিস্তারিত

সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদ ও সাংবাদিকদের পেশাগত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে রাণীনগরে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে নির্মম ভাবে কুপিয়ে ও গলা কেটেবিস্তারিত

নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের সহধর্মিনীর গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার বি এন পির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোস্তাফিজুরবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে জুলাই গণ অভ‍্যুত্থান আল্দোলনে কারা মুক্ত কারীদের সম্মাননা স্বারক প্রদান

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলার খট্টেস্বর ইউনিয়ন বিএনপির উদ‍্যেগে ৩৬ জুলাই ২০২৪বিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে মিস্টান্ন ভান্ডারে ঢুকে ছাই দিয়ে খাবার নষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা

নওগাঁর রাণীনগরে মিস্টান্ন ভান্ডারের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে ছাই দিয়ে প্রায়বিস্তারিত

‎‎নওগাঁ সীমান্ত দিয়ে নারীপুরুষ ও শিশু বাংলাদেশিকে পুশইন করেছে বিএসএফ

নওগাঁর ধামইরহাট ও সাপাহার সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১৮বিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে জামায়াতে ইসলামীর গণমিছিল

২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে নওগাঁর রাণীনগরে গণমিছিল করেছেবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে বিএনপির র‍্যালী-সমাবেশ

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ও শহীদ স্মরণে নওগাঁর রাণীনগরে র‍্যালী ওবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে জামায়াতে ইসলামীর গণমিছিল

২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে নওগাঁর রাণীনগরে গণমিছিল করেছেবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারী রিং জাল ধ্বংশ

নওগাঁর রাণীনগরে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান চালিয়ে লক্ষাধীক টাকার নিষিদ্ধ চায়নাবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান

নওগাঁর রাণীনগরের পারইল ইউনিয়নের কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।বিস্তারিত