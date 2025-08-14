নওগাঁর রাণীনগর রেলওয়ে স্টেশনের ১০০ বছর পূর্তি উদযাপন

নওগাঁর রাণীনগর রেলওয়ে স্টেশনের ১০০ বছর পূর্তি উদযাপন
নওগাঁর রাণীনগর রেলওয়ে স্টেশনের শতবর্ষ (১০০ বছর) পূর্তি উপলক্ষে আনন্দঘন পরিবেশে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪আগষ্ট) উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভাসহ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজন করে বাংলাদেশ রেলওয়ের সহযোগিতায় রাণীনগর রাইডো নামের একটি সামাজিক সংগঠন।
সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে রাণীনগর রেলস্টেশন এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাণীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান।
এরপর শুরু হয় একটি র্যালি। এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়কগুলো ঘুরে আবার স্টেশন এলাকায় ফিরে আসে।
আয়োজকরা জানায়, শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে ছিল রেলস্টেশনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা, ছবি প্রদর্শনী, সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
স্টেশন চত্বরে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন রাইডো সংগঠনের শিক্ষক উপদেষ্টা দেওয়ান মতিউর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সদস্য কাজী ইসতিয়াক আমিন বিশাল।
আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ নওশাদ হাসান ও রাণীনগর থানার ওসি আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান।
অনুষ্ঠানে রেলস্টেশনের পুরনো দিনের স্মৃতি তুলে ধরেন সাংবাদিক, শিক্ষক, এনজিওকর্মী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। এ সময় স্টেশনের উন্নয়ন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
