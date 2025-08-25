নওগাঁর সাপাহারে স্টীলের বাটিকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধা খুন

মোঃ হাবিবুর রহমান, নওগাঁ | আগস্ট ২৫, ২০২৫

নওগাঁর সাপাহারে একটি স্টীলের বাটিকে কেন্দ্র করে ৭১ বছর বয়সী কেতামুন বিবি নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার বৈকন্ঠপুর গ্রামের মৃত দসির উদ্দীনের স্ত্রী সরেজমিনে গিয়ে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কেতামুন বিবি এবং একই গ্রামের আনারুল ইসলামের স্ত্রী আম্বেরা খাতুন দু’বোন।

তাদের ছেলেমেয়েদের বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের কারণে বোনের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। গত রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধায় বৈঠকে বিবাহবিচ্ছেদের পর লেনদেনকৃত আসবাবপত্র ফেরতের সময় দুই বোনের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতাহাতিতে পরিণত হয় ঘটনা।

আম্বেরা খাতুন, তার ছেলে মেহেদী হাসান এবং মেয়ে আসমা একসঙ্গে কেতামুনকে বেধরক মারধর করেন। এসময় কেতামুন জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে দ্রুত সাপাহার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের বড় মেয়ে শাহিদা খাতুন রাতেই সাপাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

সাপাহার থানার ওসি আব্দুল আজিজ জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নিরূপণের জন্য লাশ নওগাঁ মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং হত্যার ঘটনায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

