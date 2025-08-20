নরসিংদীতে কাপড়ের দোকানদারকে কুপিয়ে হত্যা

সাইফুল ইসলাম রুদ্র, নরসিংদী | আগস্ট ২০, ২০২৫

নরসিংদীর সদর উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নে মোজাম্মেল মিয়া (২৩) নামে এক কাপড়ের দোকানদারকে কুপয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (২০ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে হাজীপুর ইউনিয়নে ফারক মোল্লার মোড়স্থ মদিনা ওয়ার্কশপের সামনে এ হত্যা কা-ের ঘটনা ঘটে।

নিহত মোজাম্মেল রায়পুরার চরসুবুদ্দি ইউনিয়নের বল­বপুর গ্রামের চান মিয়ার ছেলে। সে শহরের হাজীপুরের একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন এবং সিএন্ডবি রোডে একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে তার।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে হাজীপুরের ফারক মোল­ার মোড়স্থ মদিনা ওয়ার্কশপের সামনে মোজ্জাম্মেল দাড়িয়ে অবস্থান করছিলেন, সে সময়ে কাউছার নামের এক ব্যক্তি তার পেছন থেকে দা দিয়ে ঘাড়ে কুপ দিয়ে রক্তাক্ত জখম করে পালিয়ে যায়।

পরে স্থানীয়রা আহত অবস্থায় মোজাম্মেলকে উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

জানতে চাইলে নরসিংদী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এমদাদুল হক জানান, খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ওসি।

